حجتالاسلام طیبیفر:
فعالیت قرارگاه جوانی جمعیت سپاه برای صیانت از انقلاب اسلامی است
جانشین نماینده ولیفقیه در سپاه با تأکید بر ترویج ازدواج آسان، بر مسئولیت این نهاد در صیانت از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن تأکید کرد و گفت: دشمن، نسل آینده کشور را هدف گرفته است و به همین دلیل سپاه، قرارگاه جوانی جمعیت را راهاندازی کرد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام «حسین طیبیفر» جانشین نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اهداف دشمن در هدفگیری نسل آینده کشور اظهار داشت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همین دلیل قرارگاه جوانی جمعیت را راهاندازی کرد و در کنار آن، قرارگاههای فرعی متعددی نیز ایجاد شد.
حجتالاسلام طیبیفر با بیان اینکه در این قرارگاه کمیتههای مختلفی از جمله کارگروه ترویج، تبلیغ و آموزش فعال است، افزود: این کارگروه به حوزه نمایندگی سپاه سپرده شده و در خود حوزه نمایندگی نیز قرارگاه جوانی و جمعیت بهصورت جداگانه راهاندازی شده است.
حجتالاسلام طیبیفر جانشین نماینده ولیفقیه در سپاه با اشاره به برگزاری جلسات چهره به چهره با افراد مجرد برای واکاوی علت ازدواج نکردن آنان گفت: در کنار این اقدامات، برای کمک و تشویق به ازدواج برنامههایی اجرا شد و اگرچه از نتیجه کاملاً راضی نیستیم، اما رشد خوبی نسبت به مجموعههای دیگر داشتیم.
حجتالاسلام طیبیفر در سپاه در ادامه درباره وضع فرزندآوری در بین خانوادهها گفت: در حوزه فرزندآوری نیز نسبت به جمعیت تحت پوشش، رشد خوبی داشتیم که هرچند از آن راضی نیستیم، اما در مقایسه با جمعیتهای دیگر رشد جمعیتی قابل قبولی است.
جانشین نماینده ولیفقیه در سپاه با اشاره به برنامههای تشویقی برای الگوسازی خاطرنشان کرد: افرادی که فرزندان زیاد دارند، کسانی که سریع ازدواج میکنند و صاحب فرزند میشوند، سربازانی که در دوران خدمت ازدواج میکنند و دانشجویانی را که در دوران تحصیل اقدام به ازدواج یا فرزندآوری میکنند، تشویق میکنیم تا الگوسازی برای نسل جوان صورت گیرد.
حجتالاسلام طیبیفر در ادامه درباره اقدامات انجامشده برای تحقق ازدواج آسان که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است، گفت: با مراسمهای ازدواج آسان که فقط بهصورت نمادین برگزار میشود، موافق نیستم؛ زیرا در این موارد، تمام هزینههای معمول انجام میشود و فقط در انتها، مراسم جداگانهای گرفته میشود.
جانشین نماینده ولیفقیه در سپاه افزود: ازدواج آسان به این معناست که ازدواج از اساس بهصورت آسان و با مهریه پایین انجام شود. قانون مصوب مجلس در این زمینه تا حدی کمککننده است؛ اما این قانون، مانع مهریه نیست و فقط پیگیری تا ۱۴ مهریه را از طریق قوه قضائیه ممکن میکند و برای پیگیری مابقی و متناسب با دارایی مرد، امکان زندانی فرد وجود ندارد.
حجتالاسلام طیبیفر افزود: مهریه کم برکتآفرین است در کنار آن باید برخی امور تشریفاتی که در ازدواجها رواج یافته است، حذف شود؛ همچنین باید بر امور ضروری ازدواج تمرکز کرد؛ نه چشم و همچشمی. بسیاری از ازدواجها به دلیل همین مسائل محقق نمیشود.
جانشین نماینده ولیفقیه در سپاه خاطرنشان کرد: ازدواج آسان به این معناست که در پرداخت و تهیه جهیزیه، تنها ضروریات در نظر گرفته شود. اگر این رویه رواج یابد، میتواند به تحقق ازدواج آسان کمک کند.