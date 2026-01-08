جزئیات نشست فوق العاده مجمع نمایندگان استان تهران درباره مسائل و مطالبات بازاریان و اصناف

به گزارش ایلنا، علی یزدی خواه، رئیس مجمع نمایندگان استان تهران، با اشاره به نشست فوق العاده مجمع نمایندگان استان درباره مسائل و مطالبات بازاریان و اصناف بیان کرد: مهمترین دغدغه اصناف عدم ثبات نرخ ارز است که سبب می شود کسبه نتوانند برای فعالیت های خود برنامه ریزی کنند، همچنین نگاه های سازمان امور مالیاتی کشور به مودیان مالیاتی از جمله دغدغه های دیگر اصناف بود.

وی با بیان اینکه به دنبال پیگیری های صورت گرفته مشخص شد ۹۰ درصد اصناف از پرداخت مالیات معاف هستند، اظهار کرد: اما در این نشست نیز بر این موضوع تاکید شد که سازمان امور مالیاتی کشور باید بر دریافت مالیات از مودیان بزرگ با گردش مالی چند ده همتی متمرکز شود چرا که با وصول مالیات از یکی از این شرکت ها می تواند به اندازه کل مالیات کسبه درآمد کسب کند.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران با تاکید بر اینکه تخصیص درآمدهای مالیاتی استان تهران از دیگر موضوعاتی بود که مطرح شد، افزود: بخشی ریشه قانونی دارد و بخشی نیز باید از طریق رایزنی و پیگیری به نقطه تعادل برسد.

وی در ادامه بیان کرد: هم اکنون که در فصل بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ قرار داریم امیدواریم بتوانیم سهم بیشتری از مالیات تهران را از جمع مالیاتی که پرداخت می کند به آن تخصیص دهیم.

یزدی خواه با بیان اینکه بر اساس آمارهای سالهای گذشته از ۱۰۰ درصد مالیات های پرداختی در تهران فقط چهار درصد به آن پرداخت می شود، گفت: این رقم غیرمنصفانه ای است و باید قطعا تغییر کند. هرچند ما نمی گوییم پنجاه درصد از آن پرداخت شود چرا که دفاتر بسیاری از کارخانجات فعال در سایر استانها در تهران قرار دارد که باید بخشی از مالیات آنها در همان مناطق پرداخت شود.

بر اساس این گزارش، نشست فوق العاده مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز گذشته (چهارشنبه ۱۷دی) به ریاست علی یزدی خواه رئیس مجمع نمایندگان استان و جمعی از نمایندگان تهران اعم از عزیزی، سلیمی، آقا تهرانی، روح الامینی، سراج، تقی پور، غضنفری، کوثری، خضریان، متکی، قیصری، کوچک زاده، ایزدخواه، رسایی، رامین و فلسفی برگزار شد.

در این نشست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس اتحادیه طلا و جواهر و مسئولان مربوطه از وزارت صمت، معاون حقوقی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، روسای اتاق بازرگانی شمیرانات و رباط کریم، رئیس اتاق اصناف و اعضای هیئت مدیره اتحادیه های مختلف حضور داشتند.

هدف از برگزاری این نشست بررسی چالش ها، مسائل و مطالبات اصناف و بازاریان بود.

