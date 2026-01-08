خبرگزاری کار ایران
توضیح دادستان بروجرد درباره دستگیری گروهی در جریان تجمعات شب گذشته

دادستان عمومی و انقلاب بروجرد استان لرستان گفت: هرگونه اقدام علیه نظم عمومی، ارزش‌های دینی و اجتماعی با برخورد قاطع و قانونی مواجه خواهد شد.

به گزارش ایلنا، گودرز امرایی دادستان عمومی و انقلاب بروجرد اعلام کرد: در جریان تجمعات غیرقانونی شب گذشته شهرستان، برخی افراد فرصت‌طلب با حمله به اماکن مذهبی و وارد کردن خسارت به اموال عمومی، موجب جریحه‌دار شدن احساسات مردم شدند. این افراد بلافاصله توسط نیرو‌های انتظامی و امنیتی شناسایی و دستگیر شدند. 

امرایی افزود: گروهی دیگر که با سلاح و مهمات که قصد ایجاد ناامنی و برهم زدن نظم عمومی را داشتند، در عملیات سریع و قاطع نیرو‌های انتظامی بازداشت شدند و پرونده آنان برای رسیدگی قانونی در حال بررسی است. این افراد دارای سوابق اعمال خشونت آمیز و حمله به نیرو‌های نظامی و از شهرستان‌های دیگر وارد بروجرد شده بودند.

دادستان عمومی و انقلاب بروجرد هشدار داد: هرگونه اقدام علیه نظم عمومی، ارزش‌های دینی و اجتماعی با برخورد قاطع و قانونی مواجه خواهد شد. وی از مردم شریف بروجرد خواست هوشیار باشند و از همراهی با عناصر قانون‌شکن پرهیز کنند. 

امرایی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی و انتظامی با همکاری مردم متعهد و انقلابی بروجرد، اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش شهر خدشه‌دار شود و با هرگونه اقدام خلاف قانون با جدیت برخورد خواهد شد.

