جزئیات حمله به فرمانداری و دادگستری سملقان/ دادستان خراسان شمالی: مرتکبین به سزای اعمال خود خواهند رسید

جزئیات حمله به فرمانداری و دادگستری سملقان/ دادستان خراسان شمالی: مرتکبین به سزای اعمال خود خواهند رسید
دادستان مرکز استان خراسان شمالی با اشاره به حمله به اماکن عمومی، خصوصی و دولتی در شهر آشخانه، از جمله فرمانداری سملقان و دادگستری این شهرستان، تأکید کرد: امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و عاملان این حوادث علاوه بر جبران خسارات، با شدیدترین مجازات قانونی مواجه خواهند شد.

به گزارش ایلنا، ایلالی دادستان مرکز استان خراسان شمالی گفت: اغتشاشگران شب گذشته در شهر آشخانه به اماکن عمومی، خصوصی و دولتی حمله کردند و خسارات زیادی را به این اماکن وارد کردند. کسانی که به طریقی و با هر شیوه‌ای به دنبال ایجاد ناامنی هستند بدانند، امنیت مردم و جامعه جزء خطوط قرمز ما است. 

وی افزود: تصور نکنند که می‌توانند از مجازاتی که قانون برای آنها در نظر گرفته رهایی یابند. با اغتشاشگران با اشد مجازات برخورد خواهد شد.

دادستان مرکز استان خراسان شمالی بیان کرد: یکی از اماکنی که مورد تعرض اغتشاشگران قرار گرفت فرمانداری شهرستان سملقان است همچنین به دادگستری این شهرستان نیز حمله کردند و به تعدادی زیادی از اماکن خصوصی و مغازه‌های مردم نیز تعرض صورت گرفته است.

 ایلالی تصریح کرد: قانون برای این افراد و رفتار مجرمانه آنها مجازات سنگینی در نظر گرفته ضمن اینکه باید خسارات را جبران کنند. تاکید و هشدار بنده به خانواده‌هایی است که تسلط و اشراف و کنترلی نسبت به فرزندان خود ندارند، به این افراد نیز هشدار می‌دهم تا مراقب فرزندان خود باشند تا اینگونه به امنیت مردم و جامعه تعرض نکنند.

وی در پایان تأکید کرد: مرتکبین قطعا دستگیر خواهند شد و به سزای اعمال خود خواهند رسید.

