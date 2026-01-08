رئیس مجلس به نماینده مردم هشترود تسلیت گفت

به گزارش ایلنا، متن پیام محمدباقر قالیباف به شرح ذیل است:

«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم»

انّا لله و انّا الیه راجعون

جناب آقای دکتر فرامرز شهسواری

نماینده محترم مردم هشترود، چاراویماق و معین بستان‌آباد

درگذشت پدر گرامی‌تان، مرحوم کربلایی اسماعیل شهسواری، موجب تأثر و تأسف فراوان شد.

اینجانب این ضایعه را به جناب‌عالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای شما و سایر بازماندگان ارجمند صبر، سلامتی و آرامش خاطر مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف - رئیس مجلس شورای اسلامی.

انتهای پیام/