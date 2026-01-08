خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس مجلس به نماینده مردم هشترود تسلیت گفت

رئیس مجلس به نماینده مردم هشترود تسلیت گفت
کد خبر : 1739110
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی، با صدور پیامی، درگذشت پدر نماینده مردم هشترود را به او و خانواده‌اش تسلیت گفت و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت کرد.

به گزارش ایلنا، متن پیام محمدباقر قالیباف به شرح ذیل است:

«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم»

انّا لله و انّا الیه راجعون

جناب آقای دکتر فرامرز شهسواری

نماینده محترم مردم هشترود، چاراویماق و معین بستان‌آباد

درگذشت پدر گرامی‌تان، مرحوم کربلایی اسماعیل شهسواری، موجب تأثر و تأسف فراوان شد.

اینجانب این ضایعه را به جناب‌عالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و برای شما و سایر بازماندگان ارجمند صبر، سلامتی و آرامش خاطر مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف - رئیس مجلس شورای اسلامی.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی