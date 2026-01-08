اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با حجتالاسلام قرائتی دیدار کردند
حجتالاسلام محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور در دیدار با رییس شورای مرکزی، دبیرکل و اعضای شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با انتقاد از مهجوریت قرآن در جامعه تأکید کرد: قرآن محور اصلی همه مبانی اسلام است، اما آنگونه که باید به آن پرداخته نشده و حتی مظلومیت آن از اهلبیت(ع) نیز بیشتر است.
به گزارش ایلنا، در دیدار رییس شورای مرکزی، دبیرکل و اعضای شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با حضرت حجتالاسلام والمسلمین محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور، وی با اشاره به جایگاه محوری قرآن کریم گفت: قرآن باید بهگونهای تفسیر شود که وقتی آن را میخوانیم، احساس کنیم خداوند مستقیماً با ما سخن میگوید، چراکه قرآن محور اصلی همه مبانی اسلام است.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور با تأکید بر شیوه صحیح تفسیر قرآن افزود: تفسیر قرآن باید با روش خاص خودش انجام شود؛ بهگونهای که هم عوام آن را بفهمند و هم خواص آن را بپسندند. ما به اندازه کافی به قرآن اهمیت ندادهایم و حتی به ائمه اطهار(ع) نیز آنچنان که باید توجه نکردهایم. مظلومیت قرآن از اهلبیت(ع) هم بیشتر است؛ همانگونه که پیامبر اکرم(ص) فرمودند قرآن مظلوم واقع شده است.
وی تصریح کرد: هر کدام از ما باید مفسر قرآن شویم. سؤال این است که آیا حق خودمان را نسبت به قرآن ادا کردهایم یا خیر؟
قرائتی در ادامه با ذکر خاطرهای گفت: به یاد دارم یکی از مراجع تقلید زمانی که من طلبه بودم، سؤالی مطرح کردند و گفتند فرض کنید نکیر و منکر هستم؛ از شما میپرسم برای قرآن چه کردهاید؟ امروز بسیاری از آقایانی که بر منبر هستند درباره مسائل سیاسی، مذهبی و موضوعات مختلف سخن میگویند، اما درباره قرآن کمتر صحبت میشود.
وی با اشاره به ظرفیت ماههای معنوی افزود: ماههای رجب، شعبان و رمضان بستر بسیار مناسبی برای جامعه است تا به تفسیر قرآن بپردازد و مجالس انس با قرآن برگزار شود. هر کلمه قرآن، حرف و نکتهای در دل خود دارد. اگر هر کدام از ما مسئول تفسیر یک سوره از قرآن باشیم، حق خود را نسبت به قرآن ادا کردهایم.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور خطاب به حضار در جلسه گفت: من از شما میپرسم برای قرآن چه کردهاید؟ شما بهعنوان حزب مؤتلفه اسلامی برای ادای حق خود نسبت به قرآن چه اقداماتی انجام دادهاید؟ باز هم تأکید میکنم از قرآن غافل نشوید. نحوه ارائه تفاسیر قرآن به جوانان باید بهگونهای باشد که هم قابل فهم باشد و هم بر دل آنان بنشیند.
در ادامه این دیدار، اسدالله بادامچیان رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به مبانی فکری حزب گفت: مبنای ما در اصول اسلامی حزب، و همچنین در چند کتابی که شخصاً نوشتهام، بیشتر بر احادیث اهلبیت(ع) و مبانی قرآن کریم استوار بوده است.
همچنین محمدعلی امانی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی در این دیدار اظهار داشت: بیش از چهار دهه است که بیان صادقانه شما چراغ راه ما بوده و بدون اغراق عرض میکنم نسلهای آینده با نگاه تربیتی حضرتعالی رشد کردهاند. ما خواستار نصیحت و جهتدهی قرآنی شما هستیم تا در مسیر خدمت و انجام وظیفه دچار غفلت نشویم.
وی افزود: از شما میخواهیم با نگاه پدرانه، ما را در مسیر سیاسی مؤمنان راهنمایی بفرمایید.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به سابقه فعالیت حزب گفت: اکنون بیش از شش دهه از فعالیت حزب مؤتلفه اسلامی میگذرد و ما در این مسیر، تحت فرمان مقام معظم رهبری حرکت کردهایم. از حضرتعالی درخواست داریم دیدگاه قرآن درباره حزب، امت، انسجام و پرهیز از تفرقه را تبیین بفرمایید.
امانی خاطرنشان کرد: بر اساس این مباحث، سلسله سؤالاتی را تقدیم خواهیم کرد تا پاسخهای شما به حول و قوه الهی در قالب منشور اخلاقی و سیاسی مورد استفاده حزب قرار گیرد و سایر تشکلهای ولایی نیز از آن بهرهمند شوند.