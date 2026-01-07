بیانیه روابط عمومی وزارت امور خارجه درباره مواضع مداخله جویانه آمریکا در رابطه با ایران

«وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اظهارات مداخله جویانه و فریبکارانه مقام های آمریکایی در رابطه با تحولات داخلی ایران را محکوم کرده و آن را نشانه ای آشکار از ادامه کینه توزی دولت آمریکا نسبت به ملت بزرگ ایران میداند این گونه مواضع نه از سر دلسوزی برای مردم ایران بلکه در امتداد سیاست فشار حداکثری تهدید و مداخله در امور داخلی ایران و با هدف تحریک به خشونت و تروریسم و ایجاد اغتشاش و ناامنی در کشور اتخاذ میشود.

جمهوری اسلامی ایران وفق اصول مصرح در قانون اساسی اعتراضات مسالمت آمیز را به رسمیت میشناسد و از هیچ تلاشی برای رسیدگی به مطالبات مشروع مردم در چارچوب قانون فروگذار نمی کند. بر این اساس ضمن تأکید بر اهمیت اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش مشکلات اقتصادی تصریح میشود که بخش عمده این مشکلات ناشی از جنگ تمام عیار اقتصادی و مالی آمریکا علیه ملت ایران در قالب تحریم های غیرقانونی و ظالمانه است.

آنچه امروز از سوی دولت آمریکا علیه ایران دنبال میشود صرفاً جنگ اقتصادی نیست بلکه ترکیبی از جنگ روانی کارزار رسانه ای نشر اطلاعات دروغ تهدید به مداخله نظامی و تحریک به خشونت و تروریسم است که همگی در تضاد آشکار با اصول منشور ملل متحد قواعد آمره حقوق بین الملل و مبانی بنیادین نظام بین الملل حقوق بشر قرار دارند.

جمهوری اسلامی ایران با یادآوری سابقه طولانی آمریکا در دشمنی با ایرانیان و مداخله در امور داخلی ایران - از طراحی و اجرای کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گرفته تا حمایت از رژیم بعثی عراق در جنگ تحمیلی ۸ ساله و مشارکت با رژیم صهیونیستی در حمله جنایتکارانه خرداد ۱۴۰۴ و اعمال تحریم های غیرقانونی - بر مسئولیت خطیر سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی برای صیانت از اصول بنیادین حقوق بین الملل به ویژه احترام به حاکمیت ملی دولت‌ها و پرهیز از مداخلات مخرب در امور داخلی کشورهای مستقل تأکید میکند.

وزارت امور خارجه همچنین ضرورت توجه جدی جامعه جهانی به ماهیت غیر قانونی و ضد بشری اقدامات قهرآمیز یکجانبه و تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران را یادآور شده و تأکید میکند که این تحریم ها مستقیماً حقوق انسانی معیشت و زندگی روزمره ایرانیان را هدف قرار داده و مصداق بارز جنایت علیه بشریت است.

ملت بزرگ ایران همان طور که در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود بارها نشان داده است با هوشیاری و اتکا به میراث اصیل ایرانی اسلامی و تقویت انسجام ملی با مداخله های شرورانه بیگانه مقابله کرده و اجازه نخواهد داد سیاست‌های فریبکارانه و رفتارهای خصمانه آمریکا حاکمیت ملی استقلال و عزت ایران را خدشه دار کند.»