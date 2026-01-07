خبرگزاری کار ایران
جوکار تاکید کرد:

بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها بعد از پایان ثبت‌نام

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور گفت: هم‌زمان با آغاز ثبت‌نام داوطلبان در انتخابات شوراها، فعالیت هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت در سطح شهرستان‌ها و به‌صورت ملی آغاز می‌شود و بلافاصله پس از پایان ثبت‌نام، بررسی صلاحیت داوطلبان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا؛ نشست هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با حضور رییس، اعضای و نمایندگان دستگاه های نظارتی و اجرایی در محل دبیرخانه این هیات برگزار شد.

محمدصالح جوکار رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در این نشست با تأکید بر الکترونیکی بودن ثبت‌نام افزود: داوطلبان باید در بازه زمانی تعیین‌شده با مراجعه به سامانه مربوطه، فرم‌های ثبت‌نام را تکمیل و مدارک مورد نیاز را بارگذاری کنند و از موکول کردن ثبت‌نام به روزهای پایانی خودداری نمایند، زیرا با توجه به گستردگی فرآیند، تعداد داوطلبان قابل توجه خواهد بود.

وی ادامه داد: هم‌زمان با آغاز ثبت‌نام، فعالیت هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت در سطح شهرستان‌ها و به‌صورت ملی آغاز می‌شود و بلافاصله پس از پایان ثبت‌نام، بررسی صلاحیت داوطلبان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

جوکار همچنین درباره ثبت‌نام داوطلبان شوراهای اسلامی روستا گفت: ثبت‌نام داوطلبان شوراهای روستا از ۲۴ بهمن‌ماه به مدت یک هفته و با همان سازوکار الکترونیکی انجام می‌شود و پس از آن، فرآیند بررسی صلاحیت‌ها توسط هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی و نظارتی خاطرنشان کرد: تمامی بسترها و سازوکارهای لازم از سوی وزارت کشور و هیئت‌های نظارت استانی، شهرستانی و بخشی فراهم شده و هیئت‌های نظارت بخش نیز تا پایان ماه تشکیل خواهند شد تا روند انتخابات مطابق جدول زمان‌بندی پیش برود.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در پایان ابراز امیدواری کرد: با حضور داوطلبان واجد شرایط، متخصص و متعهد، شاهد مشارکت گسترده مردم و شکل‌گیری فضای پرشور انتخاباتی در انتخابات شوراها در ۱۱ اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵ باشیم.

