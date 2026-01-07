خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در جلسه هیئت دولت صورت گرفت؛

بررسی گزارش کارگروه ویژه اصلاح نظام یارانه کالاهای اساسی

بررسی گزارش کارگروه ویژه اصلاح نظام یارانه کالاهای اساسی
کد خبر : 1738995
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور بر شناسایی و رفع کاستی‌های تصمیمات اخیر به‌منظور جلوگیری از بروز مشکلات معیشتی برای مردم تأکید کرد و گفت‌: مقابله جدی و همه‌جانبه با فساد و رانت ارزی باید به‌عنوان یک اقدام اساسی و مستمر در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش ایلنا، یکصد و چهل‌وسومین جلسه هیئت دولت، صبح امروز چهارشنبه 17 دی 1404 به ریاست دکتر مسعود پزشکیان برگزار شد.

در این جلسه، گزارش جامعی از سوی کارگروه ویژه بررسی تصمیم اخیر دولت درباره نحوه پرداخت یارانه کالاهای اساسی به حلقه نهایی زنجیره مصرف ارائه شد.

همچنین، مجموعه تصمیمات اتخاذشده در حوزه‌های جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و نیز سیاست‌های ارزی کشور تشریح و ابعاد مختلف، آثار و پیامدهای آشکار و پنهان این اقدام مهم مورد بررسی، ارزیابی و آسیب‌شناسی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در این نشست با تأکید بر ضرورت هماهنگی و انسجام همه دستگاه‌ها، تصریح کرد: مقابله جدی و همه‌جانبه با فساد و رانت ارزی باید به‌عنوان یک اقدام اساسی و مستمر در دستور کار قرار گیرد.

دکتر پزشکیان لزوم شناسایی و رفع کاستی‌ها و پیامدهای اجتماعی احتمالی این تصمیمات را به منظور جلوگیری از بروز مشکلات معیشتی برای مردم مورد تاکید قرار داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی