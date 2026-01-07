در جلسه هیئت دولت صورت گرفت؛
بررسی گزارش کارگروه ویژه اصلاح نظام یارانه کالاهای اساسی
رئیسجمهور بر شناسایی و رفع کاستیهای تصمیمات اخیر بهمنظور جلوگیری از بروز مشکلات معیشتی برای مردم تأکید کرد و گفت: مقابله جدی و همهجانبه با فساد و رانت ارزی باید بهعنوان یک اقدام اساسی و مستمر در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش ایلنا، یکصد و چهلوسومین جلسه هیئت دولت، صبح امروز چهارشنبه 17 دی 1404 به ریاست دکتر مسعود پزشکیان برگزار شد.
در این جلسه، گزارش جامعی از سوی کارگروه ویژه بررسی تصمیم اخیر دولت درباره نحوه پرداخت یارانه کالاهای اساسی به حلقه نهایی زنجیره مصرف ارائه شد.
همچنین، مجموعه تصمیمات اتخاذشده در حوزههای جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و نیز سیاستهای ارزی کشور تشریح و ابعاد مختلف، آثار و پیامدهای آشکار و پنهان این اقدام مهم مورد بررسی، ارزیابی و آسیبشناسی قرار گرفت.
رئیسجمهور در این نشست با تأکید بر ضرورت هماهنگی و انسجام همه دستگاهها، تصریح کرد: مقابله جدی و همهجانبه با فساد و رانت ارزی باید بهعنوان یک اقدام اساسی و مستمر در دستور کار قرار گیرد.
دکتر پزشکیان لزوم شناسایی و رفع کاستیها و پیامدهای اجتماعی احتمالی این تصمیمات را به منظور جلوگیری از بروز مشکلات معیشتی برای مردم مورد تاکید قرار داد.