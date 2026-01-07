خبرگزاری کار ایران
استاندار تهران:

بازار تهران با انسجام و همراهی بازاریان از شرایط سخت عبور می‌کند

استاندار تهران با تأکید بر نقش کلیدی بازار در عبور از شرایط دشوار اقتصادی و امنیتی کشور گفت: امروز در کنار فشارهای اقتصادی، با جنگ ترکیبی و عملیات روانی دشمن مواجه هستیم و حفظ آرامش و ثبات بازار، یک ضرورت ملی است.

به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان شامگاه چهارشنبه در نشست با بازاریان پایتخت که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با اشاره به شرایط ویژه کشور اظهار کرد: امروز دشمن فقط در عرصه نظامی فعال نیست، بلکه در حوزه‌های اقتصادی، بانکی، رسانه‌ای و روانی نیز فشارهایی را به کشور وارد کرده است.

وی با بیان اینکه بار اصلی اقتصاد کشور بر دوش بخش خصوصی و سرمایه‌های مردمی است، افزود: باور داریم که سرمایه واقعی کشور مردم هستند و بازار همواره در بزنگاه‌های تاریخی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است.

استاندار تهران با اشاره به نقش بازار تهران گفت: بازار تهران یک بازار منسجم، متحد و تأثیرگذار است و در مقاطع حساس توانسته از بحران‌ها عبور کند و امروز هم انتظار ما از بازاریان، همراهی برای ایجاد آرامش، ثبات و جلوگیری از التهاب در بازار می باشد.

معتمدیان با تأکید بر اهمیت امنیت بازار خاطرنشان کرد: تأمین امنیت بازار تهران به‌صورت کامل در دستور کار دستگاه‌های امنیتی و انتظامی قرار دارد و هیچ‌گونه نگرانی برای بازگشایی بازار و فعالیت اصناف وجود ندارد و نباید هیچ‌کدام از کسبه یا مردم احساس ناامنی کنند.

استاندار تهران با اشاره به برخی فضاسازی‌ها و شایعات در فضای مجازی تصریح کرد: بخشی از بی‌ثباتی‌های بازار ناشی از عملیات روانی، کانال‌های غیررسمی و قیمت‌سازی‌های کاذب است و دولت از بی‌ثباتی بازار سودی نمی‌برد و تمام تلاش ما مداخله هوشمندانه برای حفظ ثبات و حمایت از تجارت و بازرگانی سالم می باشد.

براساس گزارش استانداری تهران، وی در پایان با قدردانی از حضور و همراهی بازاریان بیان کرد: دولت و مجموعه مدیریت استان تهران به‌صورت شبانه‌روزی در خدمت فعالان اقتصادی و اصناف هستند و امیدواریم با همدلی و همکاری، از این مقطع حساس نیز عبور کرده و آرامش پایدار در بازار تهران برقرار شود.

