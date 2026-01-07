تصمیم گیری در سه حوزه فرآیند اجرا و تسهیل گری در زمینه واریز یارانه به حساب سرپرست خانوار، حمایت از خانوارها در قالب تسریع در فرآیند تامین و توزیع کالاهای اساسی ، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از طریق ابزارهای زیر خط ترازنامه ای با کمترین آثار تورمی، تدوین و تصویب بسته حمایت از بنگاه های اقتصادی متاثر از سیاست جدید ارزی، محور اصلی مباحث جلسات اخیر این کارگروه بوده است.



در چهارمین نشست این کارگروه که با حضور رئیس جمهوری در حال برگزاری است اخرین اقدامات انجام شده در حوزه اجرا، حمایت از خانوارها و تدابیرویژه برای تامین و توزیع کالاهای اساسی و همچنین بسته حمایت دولت از بنگاه های اقتصادی متاثرسیاست جدید ارزی بررسی خواهد شد.