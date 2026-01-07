برگزاری جلسه کارگروه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم با حضور رئیسجمهور
چهارمین نشست کمیته کارگروه موضوع ماده ۱۳ آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم با حضور رئیسجمهور در بانک مرکزی در حال برگزاری است.
به گزارش ایلنا، کارگروه اجرایی ماده ۱۳ آیین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم که در پی مصوبه آیین نامه تامین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم در هئیت وزیران تشکیل شده است، تاکنون سه نشست با حضور تیم اقتصادی دولت، نمایندگان قوه قضائیه و مقننه، رئیس سازمان صداوسیما و نمایندگان ارگان های ذیربط در محل بانک مرکزی و به ریاست رئیس کل بانک مرکزی برگزار کرده است.
تصمیم گیری در سه حوزه فرآیند اجرا و تسهیل گری در زمینه واریز یارانه به حساب سرپرست خانوار، حمایت از خانوارها در قالب تسریع در فرآیند تامین و توزیع کالاهای اساسی ، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از طریق ابزارهای زیر خط ترازنامه ای با کمترین آثار تورمی، تدوین و تصویب بسته حمایت از بنگاه های اقتصادی متاثر از سیاست جدید ارزی، محور اصلی مباحث جلسات اخیر این کارگروه بوده است.
در چهارمین نشست این کارگروه که با حضور رئیس جمهوری در حال برگزاری است اخرین اقدامات انجام شده در حوزه اجرا، حمایت از خانوارها و تدابیرویژه برای تامین و توزیع کالاهای اساسی و همچنین بسته حمایت دولت از بنگاه های اقتصادی متاثرسیاست جدید ارزی بررسی خواهد شد.