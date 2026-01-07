خبرگزاری کار ایران
بررسی سیاست‌های کلی نظام پولی در مجمع تشخیص مصلحت نظام

سومین نشست بررسی پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام پولی و بانکی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

به گزارش ایلنا، نشست روز چهارشنبه ۱۷ دی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی و با حضور رؤسای قوای مجریه و قضائیه، معاون اول رئیس جمهور، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون رئیس کل بانک مرکزی و اکثریت اعضای این مجمع برگزار شد.

در ابتدای نشست، بررسی پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام پولی و بانکی، ارجاعی از طرف رهبر معظم انقلاب، برای اخذ نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که شامل ۱۲ بند در مباحث مختلف پول و بانک است، در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس، پس از قرائت گزارش گروه اقتصادی مجمع، اعضا به بحث و تبادل نظر پرداختند و مقرر شد، بند اول این سیاست‌ها که به حکمرانی پول ملی (ریال)، حفظ ارزش آن و مهار تورم اختصاص داشت، برای بررسی بیشتر به این گروه ارجاع شود.

با توجه به درخواست اعضا در ادامه این نشست، وضع اقتصادی کشور و طرح جدید دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز و تأمین معیشت مردم به بحث گذاشته شد و معاون اول رئیس جمهور، جزئیات این طرح را برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تشریح کرد.

همچنین، اعضای مجمع به بحث و تبادل نظر درباره این طرح و راهکار‌های دولت برای حفظ قدرت خرید و حفاظت از معیشت مردم پرداختند و سپس، رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی به ابهامات و پرسش اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ دادند.

انتهای پیام/
