مهاجرانی اعلام کرد

دستور پزشکیان به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در زمینه اعتراضات مردمی

دستور پزشکیان به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در زمینه اعتراضات مردمی
سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه معترضان فرزندان ما هستند، اظهار کرد: با دستور رئیس‌جمهوری همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها متناسب با وظایف خود موظف شده‌اند برای گفت‌وگو و پیگیری مطالبات مردم اقدام کنند.

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «معترضان فرزندان ما هستند و ریخته شدن هر قطره خون، دل دولت را به درد می‌آورد. دولت با شنیدن صدای معترضان، اجازه نمی‌دهد اعتراضات به نفع جریان‌های خاص مصادره شود.

به دستور رئیس‌جمهوری همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها نیز متناسب با وظایف خود موظف شده‌اند برای گفت‌وگو و پیگیری مطالبات مردم اقدام کنند.»

