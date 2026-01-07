رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
هر مدیری که از عرضه ارز خودداری کند، باید با او برخورد شود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت:برخی شرکتها ارز را در تراستیها نگه میدارند و بهجای عرضه آن، به دنبال خرید سهام و فعالیتهای تجاری شخصی هستند. اکنون زمان مدارا نیست؛ هر مدیری که از عرضه ارز خودداری کند، باید با او برخورد شود.
به گزارش ایلنا، ذبیح الله خداییان در آئین تکریم و معارفه بازرس کل استان بوشهر با تأکید بر اینکه مدیران باید خود را خدمتگزار و امانتدار مردم بدانند، گفت: اگر روحیه خدمتگزاری بر مدیریت حاکم باشد، هم موفقیت در کار حاصل میشود و هم رضایت مردم و خداوند متعال جلب خواهد شد.
وی با اشاره به شاخصههای مدیریت موفق اظهار کرد: داشتن برنامه کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، شجاعت و ریسکپذیری، سعهصدر، اخلاق حسنه وشفافیت در انجام امور از الزامات مدیریت اثربخش است.
رئیس سازمان بازرسی با تأکید بر نقش مردم و نهادهای نظارتی افزود: بایستی در انجام امور به شکلی عمل کنیم که مردم و دستگاههای نظارتی در جریان امور باشند و به آنها اعتماد کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه با لطف خدا و هدایتهای مقام معظم رهبری پیروز شدیم. امروز دشمن با تهدید و تحریم بهدنبال فشار بر معیشت مردم است و وظیفه ما شناسایی عوامل نارضایتی و اقدام فوری برای رفع آنهاست.
خداییان با اشاره به نوسانات بازار ارز گفت: گرانی ارز ناشی از کمبود منابع ارزی نیست؛ چرا که ما بیش از نیاز کشور ارز داریم؛ اما مشکل اصلی در عدم عرضه ارز است؛ لذا با دستور رئیس قوه قضاییه به این موضوع ورود کردیم و مشخص شد چند ده میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات عرضه نشده است و برخی اشخاص برای واردات، ازر دریافت کرده و کالا وارد نکردهاند.
وی افزود: برخی شرکتهای نفتی، پالایشی، فولادی و سایر مجموعهها که مدیران آنها اغلب توسط دستگاههای اجرایی منصوب شدهاند، ارز خود را به کشور وارد نمیکنند و همین مسئله موجب افزایش قیمت ارز شده است.
وی تأکید کرد: اگر عرضه ارز بیش از تقاضا باشد، شاهد کاهش قیمت خواهیم بود؛ اما برخی عامدانه ارز را در خارج نگه میدارند در چنین شرایطی دشمن علیه ما استفاده خواهد کرد.
خداییان تصریح کرد: اگر مدیرعاملی که ارز را عرضه نمیکند، مقام بالادستی فوراً نسبت به برکناری او اقدام کند سایرین از اقدام مشابه خودداری خواهند نمود و هیچ توجیهی در این شرایط قابل قبول نیست.
وی در مورد گرانی کالاهای اساسی افزود: در حالی که به نهادههای دامی، برنج، روغن و سایر کالاهای اساسی ارز ترجیحی اختصاص مییافت؛ اما کالا با قیمت بالا به دست مردم میرسید که این امر ناشی از ضعف نظارت و سوءمدیریت در بخشی از دستگاههای اجرایی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: برخی واردکنندگان در بخش خصوصی از محل یارانهها و ارزهای ترجیحی به ثروتهای کلان دست یافتهاند شایسته نیست در چنین شرایطی کالاها را در کشورهای همسایه نگه دارند تا گرانتر وارد بازار کنند و اشخاصی که همراهی نکنند تحت تعقیب قرارخواهند گرفت.
خداییان با اشاره به نقش گمرکات و بنادر گفت: تعدد مقررات، بخشنامهها و دستورالعملهای مختلف موجب رسوب کالا و افزایش زمان تخلیه شده و در برخی موارد به نابسامانی بازار دامن میزند.
وی با تأکید بر نقش دستگاههای نظارتی، بهویژه در استانهای منطقه ۳ سازمان بازرسی از جمله هرمزگان، گفت: با ترک فعل مدیران و سوءمدیریتها باید برخورد جدی صورت گیرد و هیچ مسامحهای پذیرفتنی نیست.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: اگر از هماکنون برای فشار افزایی گاز استحصالی برنامهریزی نشود، در آینده با بحران جدی مواجه خواهیم شد و مدیران فعلی مسئول خواهند بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تحریم و کمبود منابع مالی را همه میدانیم؛ اما مدیران موظف هستند به جای بهانهجویی، بهدنبال راهکار و حل مسئله باشند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان ضمن قدردانی از زحمات اسحاق شهبازی، کاظم اکرمی را به عنوان بازرس کل استان بوشهر معرفی کرد.