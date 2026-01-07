پاسخگویی مسئولان قضایی دادگستری استان تهران به ۲۱۲ نفر از مراجعان در برنامه ملاقات مردمی
مسئولان و معاونان قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران با ۲۱۲ نفر از مراجعان پروندههای گوناگون قضایی ملاقات کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان تهران، کوروش زارعی معاون قضایی رئیس کل در امور ارتباطات و حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان تهران اظهار داشت: برنامه ملاقات مردمی دادگستری استان تهران در راستای برنامههای ارتباطات مردمی و با توجه به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تاکیدات ریاست معزز قوه قضائیه و برنامههای ابلاغی رییس کل در دادگستری استان تهران به صورت مستمر در هر هفته برگزار میشود.
زارعی بیان کرد: باحضور فعال۲۰ نفر از مسئولین قضایی استان تهران در جهت استماع عرضحال مراجعین و متعاقباً راهنمایی و ارشاد قضایی و یا صدور دستورات شایسته و قانونی به مراجع ذی ربط و همچنین به منظور مرتفع نمودن مشکلات مراجعان، جلسات ملاقات مردمی در محل ستاد دادگستری با حضور مسئولان قضایی استان تهران هر هفته برگزار میشود.
معاون قضایی رئیس کل در امور ارتباطات و حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان تهران بیان کرد: در برنامههای ملاقات مردمی این هفته در دادگستری استان تهران، به مشکلات قضایی ۲۱۲ نفر از مراجعهکنندگان، شامل خانواده برخی از زندانیان، محکومان جرائم غیرعمد و مالی، نمایندگان اصحاب دعوا در پروندههای کثیرالشاکی و کثیرالخواهان و طرفین برخی از پروندههای جریانی در شعب و سایر متقاضیان رسیدگی شد.
تسریع در رسیدگی به پروندههای جریانی، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری، تخفیف در مجازات ها، تسریع در اجرای احکام صادره، درخواست مرخصی، عفو و آزادی مشروط و پابند الکترونیک برای زندانیان از مهمترین مسائل و درخواستهای مطرح شده از سوی مراجعان بود که در برنامه ملاقات مردمی در دادگستری استان تهران مورد بررسی و پاسخگویی قرار گرفت.