عبدالوحید فیاضی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره بازداشت کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی در اعتراضات اخیر و پیگیری حقوقی از سوی کمیسیون آموزش، دستگاه‌های مرجع و قوه قضائیه، گفت: طبیعتاً اگر شخصی دست به جرمی زده باشد، پلیس هم او را دستگیر می‌کند، منتها بر اساس حق و حقوقی که دارد با وی رفتار می‌شود.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: به هر حال وقتی این مسائل و فضای این‌چنینی پیش می‌آید، افراد گاهی می‌آیند و قصد و غرضی هم ندارند. دانش‌آموزان که طبیعتاً از روی جو کاری می‌کنند و به اصطلاح به آن جو‌زدگی می‌گوییم، ممکن است کاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: طبیعتاً مرجع قضائی بر اساس حقوق کودکان، نوجوانان و جوانان در جمهوری اسلامی برخورد خواهد کرد و جای نگرانی ندارد.

