به گزارش ایلنا، مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه عصر چهارشنبه برای برگزاری نشست مشترک مشورت‌های سیاسی به ایروان سفر می‌کند.

قرار است در این سفر ضمن برگزاری نشست مشورت‌های سیاسی بین معاونان سیاسی وزرای امور خارجه دو کشور، دیدارهایی با برخی دیگر از مقام‌های ارشد ارمنستان با هدف رایزنی درباره همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، ترانزیت، حمل‌و‌نقل و فرهنگی انجام شود.

در این دیدارها همچنین مهمترین تحولات در منطقه قفقاز و همکاری در زمینه حفظ صلح و امنیت در منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

