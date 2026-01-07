خبرگزاری کار ایران
سیاست دولت چهاردهم این است که اعتراضات را بشنود

استاندار تهران گفت: سیاست دولت این است که اعتراضات را بشنود، این مهم از سیاست‌های اصلی دولت است که آقای رئیس جمهور آن را تبیین کردند.

به گزارش ایلنا، محمد صادق معتمدیان استاندار تهران تراشی جلسه امروز چهارشنبه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در خصوص اعتراضات کسبه بازار گفت: سیاست دولت چهاردهم این است که اعتراضات را بشنود. هرچند در دولت‌های قبل هم اینگونه بوده است اما این دوره از سیاست‌های اصلی دولت است که آقای رئیس جمهور آن را تبیین کردند.

وی افزود: در همان روزهای اولیه که بازار و اصناف اعتراضاتی داشتند، خود آقای رئیس جمهور در بالاترین سطح مقام اجرای کشور به موضوع ورود پیدا کرده و با نمایندگان بازار معتمدین و اتاق اصناف و بازرگانی جلسه برگزار کردند و دستوراتی که آقای رئیس جمهور دادند به سرعت برای آن تصمیم گیری شده و عملیاتی شد.

 

