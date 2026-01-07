خبرگزاری کار ایران
در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

توضیحات بهروزآذر درخصوص بازداشت زنان در اعتراضات اخیر

کد خبر : 1738874
معاون زنان و خانواده ریاست‌جمهوری عنوان کرد: در جریان فضاهای پرالتهاب اعتراضات، حدود ۱۰ درصد از افراد زنان بودند که به صورت کوتاه‌‌مدت نگهداری شدند و بعد از گفت‌وگو از آن محیط خارج شدند.

به گزارش ایلنا، زهرا بهروزآذر در پایان هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره کالابرگ یک میلیون تومانی گفت: طرح کالابرگ یک میلیون تومانی، به همه زنان سرپرست خانوار که در سامانه بانک رفاه ایرانیان، هستند، تعلق خواهد گرفت. این طرح جدید، فراتر از زنان سرپرست خانوار است. 

معاونت زنان و خانواده افزود: این طرح به تک تک ایرانیان، با هر دهکی که باشند، چراکه اصلا دهک در آن اهمیت ندارد؛ تعلق خواهد گرفت. فقط کافیست افراد، شهروند ایران باشند.

وی تاکید کرد: ما حدود ۴۰ میلیون زن داریم که به همه آن‎ها طرح کالابرگ یک میلیون تومانی، فارغ از اینکه چه سنی دارند، داخل خانواده هستند یا خودشان سرپرست خانوار هستند، تعلق خواهد گرفت. اگر کسی هم هست که تا کنون یارانه دریافت نکرده است کافیست با مراجعه و ثبت‌نام در سایت‌های اعلام‌شده، مشمول آن بشود.

بهروز آذر ادامه داد: شب اولی که رئیس‌جمهور دستور دادند، باور ما بر این بود که این اعتراضات به رسمیت بشناسیم و گفت وگو کنیم. آقای رئیس جمهور دستور دادند و با اصناف دیداری داشتند.

وی گفت: در جریان فضاهای پر التهاب اعتراضات، حدود ۱۰ درصد از افراد زنان بودند که به صورت کوتاه‌ مدت نگه‌داری شدند و بعد از گفت‌وگو از آن محیط خارج شدند.

