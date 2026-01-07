به گزارش ایلنا، حسن همتی فر دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در جلسه هم‌اندیشی با رؤسا و نمایندگان اصناف و اتحادیه‌ها با تقدیر از بصیرت مثال زدنی مردم عزیز به ویژه در مقاطع حساس گفت: شما عزیزان در پی انجام تکالیف قانونی خود بوده و دستگاه قضایی نیز همواره در کنار مردم و حامی اصناف و اتحادیه‌ها در مسیر خدمت‌رسانی به جامعه خواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی، دستورات ریاست قوه قضاییه و تأکیدات دادستان کل کشور مبنی بر لزوم توجه به مطالبات مردم عزیز افزود: بحمدالله ارتباط خوبی بین اقشار مختلف مردمی، اصناف و اتحادیه‌ها با دستگاه قضایی وجود دارد و انشاءالله تلاش خواهد شد این ارتباط محکمتر و عمیق‌تر شود تا طی اقدامات هماهنگ، مشکلات موجود کاهش یافته و حل شود.

حسن همتی فر با ابراز خرسندی از برگزاری جلسه هم‌اندیشی با نمایندگان اتحادیه‌ها و اصناف گفت: اصناف و بازاریان همیشه در صف مقدم انقلاب اسلامی و دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های متعالی نظام مقدسمان قرار داشته و همواره به عنوان پشتیبان واقعی کشور، وطن‌پرستی و دین‌خواهی خود را نشان داده و دین خود را در مقاطع حساس نسبت به میهن عزیزمان ادا کرده‌اند.

دادستان مشهد با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با اصناف و اتحادیه‌های مختلف افزود: اقدامات گسترده‌ای به ویژه توسط معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و دادسرای مرکز خراسان رضوی با هدف پیگیری مطالبات عمومی از جمله مطالبات اصناف و بازاریان صورت پذیرفته و انشاالله تلاش خواهد شد که این ارتباط بیشتر شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به لزوم اعمال نقش نظارتی توسط اصناف و اتحادیه‌ها خاطرنشان کرد: ما همواره در پی آن بوده‌ایم که خود اصناف و اتحادیه‌ها نظارت کافی بر نحوه عملکرد هم صنفان خود داشته باشند تا ضمن پیشگیری از بروز هرگونه مشکل، حقوق شهروندان محترم نیز مطابق نظامات موجود رعایت شود، و بحمدالله شاهد تعامل و همکاری بسیار خوبی از جانب این عزیزان بوده‌ایم که جای تقدیر دارد.

حسن همتی فر با اشاره به مفاد سند تحول قوه قضاییه گفت: یکی از مهم‌ترین فراز‌های این سند، بحث دفاع از حقوق عامه است و ما نیز در این راستا وظیفه خود می‌دانیم حرف مردم بزرگوار و مشکلات اصناف و بازاریان محترم را بشنویم و با هدف حل مشکلات، اقدامات لازم قانونی را به انجام برسانیم و حمایت‌های لازم را صورت دهیم، کما اینکه در کنار برگزاری جلسات مستمر با اصناف و اتحادیه‌ها، در عرصه تولید و صنعت نیز حضور میدانی داریم و متعاقب این اقدامات شاهد احیای کارگاه‌های تولیدی و همچنین پیشگیری از بیکاری تعداد قابل توجهی از نیرو‌های خدوم کار و جلوگیری از تعطیلی مراکز و صنعتی بوده‌ایم.

دادستان مشهد افزود: همه مسئولان باید با تمام توان به دنبال خدمت‌رسانی به مردم باشند و در این راستا قانون را باید به نفع منافع عمومی و مردم بکار برد تا روند خدمت‌رسانی به شهروندان گرانقدر تسریع و تسهیل شود.

گفتنی است در ابتدای این نشست، تعدادی از رؤسای محترم اتحادیه‌ها و نمایندگان اصناف ضمن تقدیر از اقدامات و حمایت‌های دستگاه قضایی، به بیان مسائل و مشکلات خود در ارتباط با برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها پرداختند.

لزوم رعایت عدالت در توزیع منابع مالی و ارزی - لزوم هماهنگی در اتخاذ تصمیمات مدیریتی بین سازمانی و میان بخشی - لزوم پایبندی همگانی به اجرای قانون - لزوم افزایش مساعدت دستگاه‌های دولتی در همکاری و تعامل با بازاریان و اصناف - لزوم برخورد قانونی با تخلفات احتمالی توسط برخی واحد‌های صنفی توسط خود اتحادیه‌ها و اصناف - لزوم استمرار حمایت‌های قضایی از اصناف مختلف در راستای تسهیل خدمت‌رسانی به مردم - لزوم اطلاع‌رسانی بهنگام توسط اصناف و اتحادیه‌ها - تأکید بر حفظ نظم و امنیت عمومی و روانی جامعه - لزوم حمایت توأمان از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، از جمله موارد مطرح شده توسط رؤسای اتحادیه‌ها و اصناف در این جلسه بود.

بر این اساس مقرر شد جلسات هم اندیشی دستگاه قضایی با اصناف و اتحادیه‌ها همچون گذشته استمرار داشته باشد.

