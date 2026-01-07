خبرگزاری کار ایران
گزارش نهایی ماجرای بیمارستان ایلام امروز یا فردا به دست ما می‌رسد/ اطلاعات اولیه نشان می‌دهد داخل بیمارستان سینا گاز اشک‌آور زده نشده است

وزیر بهداشت گفت: در بحران‌ها و اتفاقات قدم اول این است که بررسی صورت گیرد و ابتدا جزئیات حادثه را ارزیابی می‌کنیم، رسیدگی قانونی و میدانی را در دستور کار قرار می‌دهیم، برای بررسی حادثه ایلام همان روز یک نماینده را فرستادیم و هیئتی را مامور بررسی کردیم و گزارش نهایی هم امروز یا فردا به دست ما می‌رسد و بر اساس آن اقدام می‌کنیم. طبق اصولی که گفتم پیگیری خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت در پایان جلسه هیات دولت در پاسخ به سوال ایلنا درباره رسیدگی به وضعیت بیمارستان ایلام و سینا گفت: بیمارستان، آمبولانس و بیماران در همه قواعد دنیا یک حقوق، ایمنی و حفاظت نوشته شده ای دارند که باید رعایت شود و هم باید این اصول را رعایت کنند.

وی عنوان کرد: هرگونه تعرض به مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، بیماران و آمبولانس ها آسیب به سلامت مردم و اموال عمومی است ، ما به عنوان وزارت بهداشت وظیفه‌مان است که از کادر درمان و بیماران مراقبت و صیانت کنیم. 

ظفرقندی تصریح کرد: اجازه آسیب دیدن حوزه درمان را در بحران‌ها نمی‌دهیم. در بیانیه هم اعلام کردیم هر اتفاقی در بیمارستان‌ها بیفتد  را طبق مقررات پیگیری می‌کنیم.

وزیر بهداشت تاکید کرد: جزئیات حادثه بررسی میدانی و قانونی می‌خواهد و برای همین هم هیاتی را فرستادیم اینکه بگویید داخل یا بیرون بیمارستان سینا گاز اشک‌آور زده شده است فرق می‌کند اما اطلاعات اولیه‌ای که ما داریم نشان می‌دهد داخل بیمارستان سینا گاز اشک‌آور زده نشده است.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
