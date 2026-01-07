خانه



۱۷ / ۱۰ / ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۶:۳۸

ظفرقندی در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛

تکذیب ادعای خروج مجروحان اعتراضات اخیر از بیمارستان‌ها/ اجازه این کار را نمی‌دهیم

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رد ادعاها درباره خروج مجروحان اعتراضات اخیر از بیمارستان‌ها توسط نهادهای امنیتی گفت: تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است و اجازه این کار را هم نمی‌دهیم.