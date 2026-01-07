خبرگزاری کار ایران
ظفرقندی در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛

تکذیب ادعای خروج مجروحان اعتراضات اخیر از بیمارستان‌ها/ اجازه این کار را نمی‌دهیم

تکذیب ادعای خروج مجروحان اعتراضات اخیر از بیمارستان‌ها/ اجازه این کار را نمی‌دهیم
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رد ادعاها درباره خروج مجروحان اعتراضات اخیر از بیمارستان‌ها توسط نهادهای امنیتی گفت: تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است و اجازه این کار را هم نمی‌دهیم.

محمدرضا ظفرقندی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا،‌ درباره برخی از ادعاهای که مطرح می‌شود مبنی بر این که نهادهای امنیتی مجروحان اعتراضات روزهای اخیر را از بیمارستان‌ها خارج می‌کنند، گفت: خیر؛ این اتفاق تا حالا در ایام اخیر رخ نداده است.

وزیر بهداشت و درمان تاکید کرد: ما از حقوق مجروحان صیانت می‌کنیم و اجازه این کار را نمی‌دهیم. 

خبرنگار : سمیرا عالم‌پناه
