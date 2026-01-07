بقایی ورود غیرقانونی وزیر خارجه اسرائیل به منطقه سومالی لند را محکوم کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه ورود غیرقانونی وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی به منطقه سومالی لند را به عنوان نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی کشور سومالی دانست و آن را محکوم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تاکید جامعه بینالمللی بر لزوم احترام به یکپارچگی سرزمینی و حاکمیت ملی سومالی به عنوان کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد اقدامات رژیم صهیونیستی در راستای تجزیه سومالی را بدعتی خطرناک در روابط بینالملل و ضربه مهلک به بنیانهای حقوقی و هنجاری ملل متحد توصیف کرد و بر ضرورت همکاری جامعه جهانی و کشورهای اسلامی و آفریقایی برای جلوگیری از تضعیف حاکمیت ملی سومالی تاکید کرد.