رویکرد آمریکا فعلا مذاکره بر اساس احترام متقابل نیست

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پایان هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره اخرین وضعیت مذاکره با آمریکا گفت: الان شرایط مناسبی برای مذاکره با امریکا به دلیل سیاست های این کشور نیست. جمهوری اسلامی ایران هیچگاه میز مذاکره را ترک نکرده و ما همواره آماده مذاکرات بر اساس احترام و منافع متقابل هستیم ولی در دولت امریکا فعلا چنین رویکردی نیست.

عراقچی افزود: فردا عازم لبنان هستم ما بدنبال گسترش روابط با لبنان هستیم. روابط ما از قدیم با کل مجموعه لبنان وجود داشته است و یک هیات اقتصادی من را برای بررسی جنبه‌های تجاری و اقتصادی همراهی خواهند کرد. امیدواریم به یک روابط بسیار خوب بازگردیم.

وزیر خارجه کشورمان در خصوص اظهارات اخیر مقامات خارجی در خصوص مسائل داخلی ایران تصریح کرد: در مسائل داخل ایران به هیچ کسی جز مردم ایران مربوط نیست و ما شاهد تعامل بین دولت و مردم هستیم. انشالله اگر اعتراضات و نکاتی است، حل و فصل شود و من خیلی امیدوار هستم که انجام شود. مسائل داخلی ما به هیچ دولت خارجی مربوط نیست.

عراقچی با اشاره به دیپلماسی استانی تاکید کرد: در دیپلماسی استان هدف این است ظرفیت های استان ها و کشورهای همسایه شناسایی و اتصالات بین این ها برقرار شود. سیاست ما در وزارت خارجه اتصال این ظرفیت ها به همدیگر است که در شرایط حاضر به اقتصاد کشور کمک کنیم.

وی درباره مذاکرات با اروپا گفت: برای مذاکره با اروپا برنامه‌ای نداریم ولی گفت‌وگوهای ما با کشورهای اروپایی همواره ادامه داشته است.

