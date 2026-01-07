به گزارش ایلنا نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد با اصل ماده واحده این لایحه با اصلاحاتی که انجام شد با ۱۶۲ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان مجلس با ۱۳۶ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد الحاقی حسینعلی حاجی دلیگانی مبنی بر الحاق تبصره ۲ به ماده واحده موافقت کردند.

در این ماده واحده آمده است: به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد مشتمل بر یک مقدمه و (۲۳) ماده به شرح پیوست ملحق شود و اسناد الحاق را نزد دبیرخانه سازمان ملل تودیع نماید.

تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم(۷۷)، یکصد و بیست و پنجم(۱۲۵) و یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن، الزامی است.

براساس تبصره ۲ الحاقی: وزارتخانه های دادگستری و امور خارجه مکلفند گزارش اجرای این قانون که مشتمل بر میزان اجرای مفاد این معاهده توسط طرفین این معاهده است را هر ساله به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارائه نمایند.

