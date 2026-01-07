خبرگزاری کار ایران
راستینه در گفت‌وگو با ایلنا:

دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با جوانان و نوجوانانی که در فضای احساسی دچار خطا شدند، با رأفت و متانت برخورد کنند

کد خبر : 1738746
یک نماینده مجلس گفت: در خصوص کودکان، نوجوانان و کسایی که در فضاهای احساسی دچار خطا شدند هم تاکید مجلس و هم تاکید فراجا بر این بود که با این جوانان نوجوانان که بر اساس احساسات دچار خطا شدند، با رافت و رحمت اسلامی برخورد شود.

احمد راستینه نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره پیگیری وضعیت نوجوانانی که در اعتراضات اخیر بازداشت شده‌اند، گفت: چیزی که امروز مورد تاکید است این است که فراجای ما که الحمدلله این دوره با متانت، با صبر و سعه صدر با حوزه اعتراض و اغتشاش برخورد کرده این متانت و صبر را در تمام مراحل پیگیری کار خودش در دستور کار قرار دهد و ما از این متانت تشکر می‌کنیم.

وی ادامه داد: در خصوص کودکان، نوجوانان و کسایی که در فضاهای احساسی دچار خطا شدند هم تاکید مجلس و فراجا بر این بود که با این جوانان و نوجوانان که بر اساس احساسات دچار خطا شدند، با رأفت و رحمت اسلامی برخورد شود. اینان فرزندان ما هستند و در یک فضای احساسی دچار خطا شده‌اند.

این نماینده مجلس ادامه داد: بنابراین حتماً باید مورد رأفت و رحمت اسلامی توسط دستگاه‌های مختلف امنیتی و انتظامی قضایی قرار بگیرند لذا بر این تاکید شد که باید خط نوجوانان غافل در این عرصه که بر اساس احساسات و هیجاناتشان در این فضاها وارد شدند با خط اغتشاشگرانی که به امنیت کشور و به اموال عمومی آسیب رساندند جدا شود.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه کمیته‌ای از سوی وزارت کشور به ایلام اعزام شده آیا مجلس نظارتی بر این کمیته دارد و یا نمایندگان در این کمیته حضور دارند، گفت: قطعا کمیسیون‌های تخصصی امنیت و شوراها این موضوع را نظارت و پیگیری خواهند کرد.

انتهای پیام/
