به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس پس از پایان جلسه بیش از دو ساعته غیرعلنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران گفت: امروز به درخواست نمایندگان مردم و تصمیم هیئت رئیسه مجلس، جلسه‌ای غیرعلنی با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی و تعدادی از مسئولان دولتی در حوزه های مختلف برگزار شد.

وی ادامه داد: با توجه به دغدغه‌های مردم درباره بسته سیاستی اخیر در بازار، به صورت مفصل در این جلسه این موضوع بررسی شد. تاکید مجلس بر این است که نباید اجرای یک سیاست موجب بهم ریختگی قیمت ها شود یعنی الزامات سیاستی که اجرا می شود حتما باید دیده شود. ما شاهد اجرای برنامه نظارت جدی بر بازار و تلاش برای تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در بازار باشیم.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: مباحثی که مورد بحث قرار گرفت شامل حفظ قدرت خرید مردم بود یعنی انچه که متاثر از این سیاست و انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره شارژ شده و به عنوان کالابرگ در اختیار مردم قرار گرفته است این عدد نباید ثابت باشد بلکه متناسب با بازار و ارز ترجیحی عدد این کالابرگ به جهت تامین نیازهای مردم و قدرت خرید خانوار باید افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: شرکت‌های دولتی موظفند ارزهای حاصل از صادرات خود را به بازار عرضه کنند تا ثبات بیشتری در بازار ارز ایجاد شود. همچنمین تاکید مجلس این است که سیاستی را باید خوب اجرا کرد و باید همه الزامات این سیاست دیده شود و نباید تولیدکنندگان و وارد کنندگان در خصوص سرمایه درگردش اشکال و ایرادی داشته باشند. با بانک صنعت معدن و بانک کشاورزی هماهنگی های لازم صورت گرفته و اعتبارات لازم و خطوط اعتباری تعریف شده است انشالله با پشتیبانی که از تولید کنندگان و وارد کنندگان خواهند داشت این تزلزل قیمت ها را کنترل خواهند کرد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: همه ما موظف هستیم کمک کنیم تا دولت در اداره امور کشور و تسهیل امر زندگی مردم موفق شودد تلاش ما این است که جامعه به ثبات برسد. از سوی دیگر شاهد حذف رانت و فساد و ثبات بازار ارز باشیم. یعنی متاثر از این سیاست ها صادر کنندگان ما انگیزه بالاتری برای عرضه ارز داشته باشند تا شاهد یک عرضه و تقاضای منطقی باشیم. در مجموع تصمیم دولت و مجلس این شد تا سایر الزامات استخراج و اجرا شود و ما شاهد رضایت مندی بیشتر مردم باشیم.

وی تصریح کرد: مردم مطمئن باشند دولت مجلس و همه بخش‌های کشور تلاش می‌کنند تا در جهت تامین رضایت مردم و رفع مشکل معیشت مردم اقدام کنند.

وی درباره تدابیر اندیشیده شده برای کنترل نرخ ارز گفت: این تصمیمات تاثیر خود را در بازار ارز خواهد گذاشت. شرکت‌های دولتی موظف هستند ارز حاصل از صادرات را در بازار عرضه کنند. ما رفع تعهدات ارزی داریم اما تا حالا در تالارهای تعریف شده ارائه نمی‌شد. بخش کوچکی به فرار سرمایه باز می‌گردد که بسیار نادر است. بپذیریم که هر تصمیمی زمان می خواهد تا به مرحله ثبات برسد. یک عمل جراحی هم بعدش تب و لرز دارد اما بدن به حالت استقرار و ثبات خواهد رسید. مردم مطمئن باشند که مجلس در کنار دولت و سایر ارکان نظام تلاش می کنند تا مردم کمترین آسیب را ببینند.

سخنگوی هیات رییسه مجلس درباره اظهارات دولتمردان در خصوص کاهش تورم در فروردین‌ماه، گفت: در صورت رعایت همه الزامات مطرح‌شده، از جمله تشدید نظارت بر بازار، امکان تحقق این هدف وجود دارد. کالاهای اساسی که تحت تأثیر انتقال ارز ترجیحی به انتهای زنجیره قرار گرفته‌اند، طبیعتاً با تغییر قیمت مواجه می‌شوند، اما بسیاری از کالاها اساساً ارتباطی با ارز ترجیحی نداشته‌اند و افزایش قیمت آن‌ها توجیهی ندارد.

وی تصریح کرد: در این زمینه، دستگاه‌های نظارتی از جمله تعزیرات، سازمان بازرسی، قوه قضاییه و همچنین گروه‌های مردمی باید نقش مؤثری ایفا کنند تا با احتکار و سوءاستفاده احتمالی برخورد شود.

گودرزی با تاکید بر اینکه هر تصمیم اقتصادی نیازمند زمان است تا به ثبات برسد گفت: همانند یک عمل جراحی ممکن است در ابتدا تب و لرزی به همراه داشته باشد، اما در نهایت بدن به حالت استقرار و ثبات می‌رسد. مجلس در کنار دولت و سایر ارکان نظام تلاش خواهد کرد تا مردم کمترین آسیب را ببینند.

وی با تاکید بر همدلی، انسجام ملی و همبستگی اجتماعی گفت: حتما با همدلی از این شرایط عبور خواهیم کرد. با آگاهی و درایت مردم، دشمنان این مرز و بوم مأیوس شوند و آینده‌ای روشن برای کشور رقم خواهد خورد.

سخنگوی هیات رئیسه با اشاره به گزارش کامل وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی از وضعیت حاکم بر بازار گفت: گزارش‌های ارائه‌شده از سوی وزرای اقتصادی درباره وضعیت بازار، معیشت مردم، سیاست‌های اتخاذ شده و الزامات پس از اجرای تصمیمات، نشان‌دهنده عزم جدی برای کاهش آثار منفی و عبور از شرایط موجود است.با انسجام، همدلی و همبستگی، به فضل پروردگار از این شرایط عبور کرده و به بهبود وضعیت اقتصادی خواهیم رسید.

انتهای پیام/