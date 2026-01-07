خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زمان قانونی ثبت‌نام از داوطلبان سه انتخابات اعلام شد

زمان قانونی ثبت‌نام از داوطلبان سه انتخابات اعلام شد
کد خبر : 1738686
لینک کوتاه کپی شد.

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۷ اعلام کرد: ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهرها از ۲۱ دی، شوراهای اسلامی روستاها از ۲۴ بهمن، میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی از ۲۹ بهمن و میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری از ۱۹ دی آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، متن اطلاعیه شماره ۷ ستاد انتخابات کشور به این شرح است: 

به آگاهی هم‌میهنان گرامی می‌رساند، انتخابات سراسری هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای سراسر کشور و انتخابات میان‌دوره‌ای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میان‌دوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به صورت همزمان در روز جمعه ۱۴۰۵/۰۲/۱۱ برگزار خواهد شد. از این رو مواعد قانونی ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات مذکور به شرح ذیل اعلام می‌شود؛

انتخابات سراسری:

۱-    ثبت‌نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهرها از ساعت ۸ صبح یکشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ آغاز و تا شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ جمعاً به مدت ۷ روز ادامه می‌یابد. 

۲-    ثبت‌نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاها و تیره‌های عشایری از ساعت ۸ صبح جمعه ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ آغاز و تا پنجشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ جمعاً به مدت ۷ روز ادامه می‌یابد.

انتخابات میان‌دوره‌ای:

۳-    ثبت‌نام داوطلبان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «بندر انزلی»، «بستان‌آباد»، «نقده و اشنویه» و «بندرعباس » از ساعت ۸ صبح چهارشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ آغاز و تا شنبه ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ جمعا به مدت ۴ روز  ادامه می‌یابد.

۴-    ثبت‌نام داوطلبان انتخابات اولین میان‌دوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان‌های آذربایجان شرقی، تهران، خراسان جنوبی و خوزستان از ساعت ۸ صبح جمعه ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ آغاز و تا پنجشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ جمعا به مدت ۷ روز ادامه می‌یابد.

یادآور می‌شود، نحوه و شرایط ثبت‌نام در هر انتخابات در اطلاعیه‌های بعدی به آگاهی عموم خواهد رسید.  

ستاد انتخابات کشور

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی