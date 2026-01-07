نشست علنی ۱۷ دی ماه مجلس آغاز شد

به گزارش ایلنا، نشست علنی مجلس، صبح امروز (چهارشنبه ۱۷ دی ماه) راس ساعت ۱۱ و ۲۱ دقیقه به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور بیش از دو سوم نمایندگان آغاز شد.

دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست غیرعلنی امروز مجلس، گفت: از ساعت ۸ و ۵ دقیقه جلسات ما تا همین لحظه ادامه داشت، موضوعاتی که امروز مطرح شد، حول موضوعات و مسائل مرتبط با کالابرگ و مسائل اقتصادی در ابعاد مختلف بود و دوستانمان از دولت و مجلس این مسائل را مورد بررسی دقیق انجام دادند که ان شاء الله سخنگوی مجلس گزارش این جلسه را به اطلاع مردم عزیرمان می رساند.

روح‌الله متفکرآزاد، عضو هیأت رئیسه مجلس، دستور کار صحن امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد .

