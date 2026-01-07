خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقایقی قبل؛

نشست علنی ۱۷ دی ماه مجلس آغاز شد

نشست علنی ۱۷ دی ماه مجلس آغاز شد
کد خبر : 1738682
لینک کوتاه کپی شد.

نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

به گزارش ایلنا، نشست علنی مجلس، صبح امروز (چهارشنبه ۱۷ دی ماه) راس ساعت ۱۱ و ۲۱ دقیقه به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور بیش از دو سوم نمایندگان آغاز شد.

دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست غیرعلنی امروز مجلس، گفت: از ساعت ۸ و ۵ دقیقه جلسات ما تا همین لحظه ادامه داشت، موضوعاتی که امروز مطرح شد، حول موضوعات و مسائل مرتبط با کالابرگ و مسائل اقتصادی در ابعاد مختلف بود و دوستانمان از دولت و مجلس این مسائل را مورد بررسی دقیق انجام دادند که ان شاء الله سخنگوی مجلس گزارش این جلسه را به اطلاع مردم عزیرمان می رساند.

روح‌الله متفکرآزاد، عضو هیأت رئیسه مجلس، دستور کار صحن امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) مکه مکرمه دولت‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد .

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی