برگزاری رزمایش «روی نقشه» در دافوس ارتش

برگزاری رزمایش «روی نقشه» در دافوس ارتش
رزمایش روی نقشه ویژه دانشجویان دوره ۸۶ دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، برگزار شد.

به گزارش ایلنا، رزمایش روی نقشه دانشجویان دوره ۸۶ دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران از روز شنبه، ۱۴ دی ماه، به مدت ۴ روز در این دانشگاه برگزار شد.

افزایش توانایی طرح‌ریزی، تقویت مدل‌سازی محیط رزم، تجزیه و تحلیل، بهبود مهارت در اجرای اعمال فرماندهی و ستاد، تمرین و ممارست بیشتر دانشجویان در اجرای کارگروهی، تقویت مهارت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در فعالیت‌های مشترک و کسب قابلیت‌های منحصربه فرد، خلاقانه و ابتکاری در هدایت عملیات از مهم‌ترین اهداف برگزاری این رزمایش به شمار می‌رود.

رزمایش «روی نقشه»، یکی از مناسب‌ترین روش‌های ارتقاء توانایی و مهارت افسران در تمرین و به کارگیری روش‌های نوین نبرد به صورت مشترک با سایر نیرو‌ها محسوب می‌شود.

رویکرد دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش در این رزمایش، مشارکت دانشجویان در قالب نیرو‌های چهارگانه ارتش برای دفاع از مرز‌های زمینی، هوایی، دریایی و فضای سایبری و الکترومغناطیسی کشور بود تا دانشجویان آمادگی لازم و کافی را باتوجه به سناریوهای متناسب با تهدیدهای موجود در منطقه، کسب کنند.

برابر نظر هیات داوران و کارشناسان نظامی حاضر در این رزمایش، اهداف رزمایش به نحو مطلوبی محقق شده است.

