رونمایی از سامانه شفافیت قوه قضاییه + جزئیات اطلاعات بارگذاری شده در سامانه

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، سامانه شفافیت قوه قضاییه به عنوان بزرگترین سامانه انتشار عمومی کلان داده قضایی کشور با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی رونمایی شد.

این سامانه در راستای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و همچنین اجرای قانون شفافیت قوای سه گانه دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها مصوب سال ۱۴۰۳ رونمایی شده است.

این سامانه پس از لازم الاجرا شدن قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها و با دستور رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ در دستورکار قرار گرفت.

در همین راستا مکاتباتی به منظور بررسی جامع قانون شفافیت و نحوه ایجاد انسجام و وحدت رویه در انتشار اطلاعات دستگاه قضایی در سامانه‌های مربوطه انجام و راه اندازی سامانه شفافیت در دستور کار معاونت اول قوه قضاییه قرار گرفت و شیوه نامه آن در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ ابلاغ شد.

معاونت‌های مختلف قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه به منظور پیگیری اجرای قانون شفافیت تعیین و معرفی شدند و جلسات توجیهی با حضور معاون راهبردی برگزار شد.

همچنین ۳ نفر از سوی رئیس قوه قضاییه جهت بررسی داده‌ها و اطلاعات مربوطه انتخاب شدند و جلسات مختلفی با حضور معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، معاون راهبردی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برگزار شد.

در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ نیز جلسه کارگروه سامانه شفافیت با حضور اکثریت اعضا و روسای سازمان بازرسی کل کشور و سازمان زندان‌ها برگزار شد.

همچنین ۴ جلسه مقدماتی به منظور بررسی خط مشی کلی اجرای قانون شفافیت در دستگاه قضایی برگزار شد.

در این سامانه، داده‌های باز قوه قضاییه به منظور ارائه عمومی انواع مجموعه داده‌های قضایی طراحی و پیاده‌سازی شده است.

در این پایگاه مجموعه داده‌های قضایی مورد نیاز شرکت‌های دانش بنیان، محققین و پژوهشگران حوزه قضایی ارائه می‌شود. با بهره‌گیری از این مجموعه داده‌ها، توسعه فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در حوزه قضایی گسترش می‌یابد.

اطلاعات بارگذاری شده در این سامانه: ۱- آرای قضایی جهت شرکت‌ها و نهاد‌های دانش‌بنیان، ۲- لینک سامانه‌های شفافیت تمامی سازمان‌های قوه قضاییه

شرکت‌ها و نهاد‌هایی که نیاز به دانش حقوقی دارند می‌توانند این داده‌ها را جهت بهره‌برداری دانلود کنند.

این سامانه آنلاین بوده و از طریق وب به آدرس data.eadl.ir در دسترس است.

انتهای پیام/