تشریح وضعیت ونزوئلا از زبان سفیر این کشور در ایران

وی توضیح داد: سفیر ونزوئلا در ایران بیان داشت که رئیس جمهور آمریکا به دنبال تسلط بر منابع نفتی ونزوئلاست و حملات آمریکا به این کشور ۸۰ کشته برجای گذاشته و آن‌ها دنبال اداره ونزوئلا هستند اما از نظر ما تنها رئیس‌جمهور این کشور، مادورو است.

رضایی ادامه داد: سفیر ونزوئلا در ایران گفت که در حال حاضر طبق قانون اساسی این کشور، معاون رئیس‌جمهور به‌صورت موقت رئیس جمهور است تا مادورو برگردد. مسائل داخلی ونزوئلا ارتباطی به آمریکا ندارد و این کشور بر اساس قانون اساسی خود اقدام می‌کند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: سفیر ونزوئلا همچنین به افتتاح مجلس جدید این کشور اشاره کرد و گفت یک کرسی مجلس که مربوط به همسر رئیس‌جمهور است، تا زمان بازگشت او خالی خواهد ماند. اکثریت نمایندگان مجلس ونزوئلا از جناح انقلابی و بولیواری هستند و رئیس‌جمهور همچنان مادوروست.

وی افزود: سفیر ونزوئلا تاکید داشت که استقامت ونزوئلایی ها ادامه خواهد داشت و مردم پای کار هستند. او با اشاره به سخنان هوگو چاوز در ماه‌های پایانی عمرش تأکید کرد که مادورو سربلند و سرافراز است و به ملت خود خیانت نکرده و او خودش را برای چنین شرایطی آماده کرده بود؛ ما روزهای سختی داریم اما از این شرایط عبور می‌کنیم و ونزوئلا با شجاعت به کار خود ادامه می‌دهد.

رضایی اضافه کرد: سفیر ونزوئلا از دولت، مجلس و وزارت امور خارجه و کمیسیون امنیت ملی بابت همبستگی با ملت ونزوئلا قدردانی کرد و گفت که آرامش و امنیت در این کشور برقرار است.

رضایی گفت: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این جلسه، جناب امریکا در ربایش رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا را محکوم کرده و بر لزوم آزادی و بازگشت هرچه سریع‌تر مادورو و همسرش تأکید کردند و اعلام همبستگی با دولت، ملت و مجلس ونزوئلا کردند.

وی افزود: در ادامه جلسه، سلطفانی سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا، تحلیل و گزارشی از شرایط ونزوئلا ارائه کرد.

رضایی در پایان گفت که در پایان جلسه کمیسیون، طرح مقابله با نفوذ بیگانگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تعدادی از مواد آن به تصویب رسید.