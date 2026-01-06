معاون اجرایی رئیسجمهور:
تخصص بدون امانتداری حقوق مردم را ضایع میکند/ موفقیت در سپردن امانت به اهل آن است
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: تخصص بدون امانتداری حقوق مردم را ضایع میکند و گزینش درست دقیقاً در نقطه تلاقی این دو ضرورت تعریف میشود. نکته کلیدی در این میان تغییر نگاه زیربنایی ماست.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رییس جمهور در همایش سراسری کارگزاران گزینش کشور گفت: فرمان تاریخی امام، فراتر از یک دستورالعمل مقطعی، در واقع تبیینگر یک پارادایم نوین در مدیریت منابع انسانی است؛ پاسخی خردمندانه به این پرسش بنیادین که نظام اسلامی کارگزاران خود را بر اساس چه معیاری برمیگزیند.
وی افزود: پاسخ امام به این پرسش، آمیزهای بود از تعهد و تعقل. ایشان تصویری از یک گزینشگر آگاه ترسیم کردند که در عین صیانت از ارزشها، به مقتضیات زمان نیز آگاه است؛ کسی که نه با تندروی راه را بر خدمتگزاران میبندد و نه با سهلانگاری، مصالح عمومی را به مخاطره میاندازد. این نگاه متوازن، بعدها در سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، به شکلی منسجم بازتولید شد.
قائمپناه با بیان اینکه اگر گزینش را به مثابه ابزاری برای ترد فرض کنیم، همواره بهدنبال نقصها خواهیم گشت، تأکید کرد: اما اگر آن را دروازهای برای جذب شایستگان بدانیم، رسالت ما از عیبجویی به استعدادیابی تغییر خواهد یافت.
وی ادامه داد: در رویکرد اول، موفقیت در تعداد ردشدگان تعریف میشود، اما در رویکرد دوم که مورد تأکید قرآن کریم است و بارها توسط ریاست جمهور نیز بر آن تأکید شده، موفقیت در سپردن امانت به اهل آن است.
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: در همین راستا، مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی نظام بر پرهیز از صفت «بزرگ» تأکید دارند؛ تنگنظری، نگرش سلیقهای و رفتارهای غیرحرفهای ریشه بسیاری از بیعدالتیهاست.
وی افزوداگر افق دید ما محدود شود و دایره خودیها را چنان تنگ کنیم که جوانان متخصص و شایسته کشور از آن خارج بمانند، حتماً به راه خطا رفتهایم.
معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان اینکه هر تصمیم در نظام گزینش باید چنان مستدل و مستند باشد که در یک دادرسی منصفانه قابلیت دفاع حقوقی داشته باشد، اظهار کرد: شفافیت و پاسخگویی ضرورت شرعی و قانونی فعالیت همه ماست.
پی افزود: در یک دولت مردم سالار و منتسب به آموزههای اسلامی و عدالت علوی هیچ شهروندی هیچگاه نباید احساس کند در برابر دستگاهی بسته، غیر پاسخگو و نفوذ ناپذیر ایستاده است.
قائمپناه گفت: باید به یاد داشته باشیم که فرایند گزینش برای بسیاری از جوانان ما نخستین مواجهه جدی با نظام اداری و حاکمیتی کشور است که این مواجهه تصویر ذهنی آنان از عدالت نظام را میسازد.
وی ادامه داد: اگر این تجربه با کرامت احترام و انصاف همراه باشد ما شهروندانی دل گرم و امیدوار به جامعه تحویل دادهایم.
معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: اما اگر این فرآیند با پرسشهای ناروا و ورود به حریم خصوصی که امام (ره) صراحتاً از آن نهی کردند همراه شود، آسیبی به سرمایه اجتماعی وارد کردهایم که بهسادگی قابل جبران نیست.
وی افزود: ما موظفیم فضای مصاحبهها را به محیطی انسانی تبدیل کنیم؛ محیطی که حتی داوطلبِ پذیرفتهنشده نیز خود را در معرض قضاوتی عادلانه ببیند.
قائمپناه اظهار کرد: از سوی دیگر، روزآمدی روشها یک ضرورت حیاتی است. جهان معاصر و نسل جدید، تحول بنیادین را تجربه کردهاند و گزینشی که بخواهد با ابزارهای دهههای گذشته، پیچیدگیهای شخصیتی و مهارتی امروز را بسنجد، بیتردید به خطا خواهد رفت.
وی ادامه داد: استانداردسازی، تدوین راهنماهای روشن و آموزش مستمر مصاحبهگران، تنها راه عبور از ابهام و سلیقهمحوری است. ما معتقدیم هر ایرانی که قانون را میپذیرد و توان خدمت دارد، باید حق داشته باشد در ساختن میهن خویش سهیم باشد.
معاون اجرایی رئیسجمهور بیان کرد: امروز که جبهه نبرد از مرزهای جغرافیایی به ساحت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی تغییر یافته، این سخن معنای عمیقتری یافته است. در روزگاری که ایرانستیزان تمام توان خود را بر تخریب پیوند میان ملت و حاکمیت متمرکز کردهاند، سنگر انقلاب اسلامی و جبهه خودی دقیقاً جایی تعریف میشود که بذر رضایت در دل مردم کاشته میشود.
وی با بیان اینکه ما باید با شجاعت سیاسی اعلام کنیم که در منظومه فکری این دولت و در تراز آرمانهای انقلاب، شاخص اصالت هر نهاد و فرایندی، میزان خوشنودی و دلگرمی آحاد ملت ایران است، گفت: بر این مبنا، صراحتاً تأکید میکنم که هر اقدام، هر رویه یا ساختاری که خروجی آن تولید نارضایتی، فرسایش اعتماد عمومی و نومیدی در میان جوانان باشد، نه تنها نسبتی با دولت وفاق ملی ندارد، بلکه آگاهانه یا ناآگاهانه در جهت تحقق اهداف همان جبههای عمل میکند که آتش خود را بر پیکره رضایتمندی مردم گشوده است.
وی با بیان اینکه مسئولیت سترگ این روزها روی دوش شماست، افزود: در هر پروندهای که گشوده میشود سرنوشت یک انسان و آینده یک خانواده را ببینید. به یاد داشته باشیم که یک لغزش قلم در این جایگاه میتواند مرز میان امید و یاس یک جوان را در حساسترین مقطع زندگی وی رقم بزند.
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: از شما میخواهم پیام امام پیام امام و سیاستهای رهبری را به عنوان یک دستورالعمل زنده سرلوحه فعالیت خود قرار دهید. انشاالله در دولت وفاق ملی شاهد نوعی گزینش باشیم که مایه آرامش خاطر جامعه و جذب حداکثری نخبگان باشد، گزینشی که شایستگان بیایند و به میدان خدمت بفرستند.