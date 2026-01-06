خبرگزاری کار ایران
موضوع اغتشاشات جاری با حضور معاون امنیت وزارت کشور در کمیسیون امور داخلی کشور بررسی شد

در نشست کمیسیون امورداخلی کشور، موضوع اغتشاشات جاری با حضور معاون امنیت وزارت کشور بررسی شد.

به گزارش ایلنا؛ کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در نشست امروز (سه شنبه ۱۶ دی ماه) تشکیل جلسه داد.

در این نشست، پیشنهادهای نمایندگان عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص بودجه نهادهایی چون هلال احمر، بسیج سازندگی و دیگر نهادهای مرتبط با کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این نشست؛ موضوع اغتشاشات جاری با حضور معاون امنیت وزارت کشور و نمایندگان نهادهای امنیتی بررسی شد.  

خلاصه گزارش معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و نمایندگان نهادهای امنیتی حکایت از آن داشت که اغتشاشات بصورت حرفه ای و سازمان یافته بوده و سر دسته آنان مزدور مستقیم بیگانگان هستند. در عین حال اغتشاشات محدود شده و رو به کاهش است. 

