موضوع اغتشاشات جاری با حضور معاون امنیت وزارت کشور در کمیسیون امور داخلی کشور بررسی شد

در این نشست، پیشنهادهای نمایندگان عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص بودجه نهادهایی چون هلال احمر، بسیج سازندگی و دیگر نهادهای مرتبط با کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این نشست؛ موضوع اغتشاشات جاری با حضور معاون امنیت وزارت کشور و نمایندگان نهادهای امنیتی بررسی شد.

خلاصه گزارش معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و نمایندگان نهادهای امنیتی حکایت از آن داشت که اغتشاشات بصورت حرفه ای و سازمان یافته بوده و سر دسته آنان مزدور مستقیم بیگانگان هستند. در عین حال اغتشاشات محدود شده و رو به کاهش است.