ضرورت توجه به زیرساخت های هوش مصنوعی در بودجه سال آینده

نماینده مردم سابجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: نمایندگان بر مواردی همچون ضرورت توجه به تامین زیرساخت های لازم برای پوشش فیبر نوری، مخابرات، ایرانسل و همراه اول، شبکه ملی اطلاعات همچنین هوش مصنوعی که به قانون تبدیل شده است، تاکید کردند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: اصلاح بودجه لازم برای پتروشیمی ها از دیگر موارد مهمی بود که در این نشست مورد بررسی و تاکید قرار گرفت.

وی افزود: در نهایت مقرر شد مسئولان مربوطه پیشنهادات خود را جهت بررسی در کمیسیون تلفیق بودجه تا یکشنبه هفته آتی به کمیسیون ارسال کنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به مهمانان حاضر در این نشست، بیان کرد: در این نشست معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان وزیر نفت و مسئولان مربوطه در پتروشیمی ها حضور داشت./