خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عسکری در تشریح نشست کمیسیون کشاورزی:

تغییر یکباره سازوکار تخصیص ارز ترجیحی به تولید و بازار آسیب می‌زند

تغییر یکباره سازوکار تخصیص ارز ترجیحی به تولید و بازار آسیب می‌زند
کد خبر : 1738488
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با انتقاد از تغییر ساز و کار اختصاص ارز ترجیحی بدون هماهنگی و برنامه‌ریزی، گفت: این تصمیم موجب بروز مشکلات جدی در حوزه تولید و مصرف شده و کمیسیون در نشست با وزیر جهاد کشاورزی، راهکارهای لازم برای مدیریت بازار و کاهش آسیب به تولیدکنندگان و مردم را بررسی کرده است.

به گزارش ایلنا، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز (سه‌شنبه ۱۶ دی ماه) این کمیسیون با حضور وزیر جهاد کشاورزی، گفت: در پی حذف یکباره ارز ترجیحی از سوی دولت آن هم بدون انجام هماهنگی‌های لازم و برنامه‌ریزی قبلی، متأسفانه مشکلات و معضلاتی هم در حوزه تولید و هم در بخش مصرف ایجاد شد.

نماینده مردم داراب و زیرین‌دشت در مجلس افزود: وزیر جهاد کشاورزی برای ارائه توضیحات درباره دلایل اجرای یکباره این تصمیم، میزان توجه به دغدغه‌های بهره‌برداران و نحوه دفاع از حقوق تولیدکنندگان، به کمیسیون دعوت شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: طی دو روز گذشته، کمیسیون‌های کشاورزی و امنیت ملی به‌صورت مشترک مکاتبه‌ای با رئیس‌جمهور انجام داده و رونوشت آن را به دستگاه‌های متولی از جمله نهادهای امنیتی ارسال کردند. در این مکاتبه، دلایل بروز این وضعیت، ابهامات موجود و برخی راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از التهاب بازار مطرح شد.

عسکری با تأکید بر اینکه یکی از ایرادات اساسی کمیسیون، اجرای ناگهانی این تصمیم اقتصادی بوده است، تصریح کرد: هرگونه اقدام در حوزه اقتصاد ملی باید با اطلاع‌رسانی قبلی، فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و ایجاد آرامش در بخش تولید انجام شود؛ موضوعی که در این تصمیم رعایت نشد و حتی هماهنگی لازم با مجلس شورای اسلامی نیز صورت نگرفت.

وی گفت: در این نشست، گزارش‌هایی از وضعیت میدانی ارائه شد و تعدادی از دامداران به‌صورت مستقیم دیدگاه‌ها، مشکلات، نارسایی‌ها و کمبودهای موجود را مطرح کردند. بر این اساس مقرر شد ظرف سه تا چهار روز آینده، گزارش جدیدی از روند توزیع نهاده‌های کشاورزی و خرید محصولات کشاورزی، به‌ویژه در حوزه مرغ، تخم‌مرغ، گوشت سفید، گوشت قرمز و لبنیات تهیه شود تا ثبات نسبی به بازار بازگردد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: با وجود مخالفت کمیسیون با اجرای این سیاست به شیوه کنونی، اصل حذف ارز ترجیحی مورد تأیید است، اما این اقدام باید به‌صورت تدریجی و با شیب ملایم انجام شود تا تولیدکننده بتواند با اطمینان به فعالیت خود ادامه دهد و مصرف‌کننده نیز دچار نگرانی نشود.

عسکری با اشاره به ضعف در نظام آماری وزارت جهاد کشاورزی، اظهار داشت: یکی از مشکلات جدی در تصمیم‌گیری‌ها، ارائه آمارهای غیرواقعی است. بارها در کمیسیون تأکید کرده‌ایم که آمار باید از سوی منابع میدانی و مورد اعتماد ارائه شود، چراکه تصمیم‌گیری بر مبنای اطلاعات نادرست، به بروز مشکلات در بخش تولید منجر خواهد شد.

وی افزود: در این جلسه نیز به وزیر جهاد کشاورزی نسبت به دقت در آمارهای ارائه‌شده تذکر داده شد. کمیسیون به‌صورت مستمر در حال رصد میدانی شرایط است و مکاتبات لازم را برای اصلاح تصمیمات انجام می‌دهد.

به گزارش خانه ملت، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان تأکید کرد: شرایط ایجادشده در کشور قابل پذیرش نیست و دولت باید مسئولیت تبعات این تصمیم را بپذیرد و با برنامه‌ریزی دقیق‌تری اقدام کند تا از وارد شدن آسیب بیشتر به تولیدکنندگان، بهره‌برداران و مردم جلوگیری شود. همچنین مجلس شورای اسلامی با جدیت این موضوع را دنبال می‌کند و نشست‌هایی نیز با رئیس مجلس در این خصوص برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی