نماینده مردم داراب و زیرین‌دشت در مجلس افزود: وزیر جهاد کشاورزی برای ارائه توضیحات درباره دلایل اجرای یکباره این تصمیم، میزان توجه به دغدغه‌های بهره‌برداران و نحوه دفاع از حقوق تولیدکنندگان، به کمیسیون دعوت شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: طی دو روز گذشته، کمیسیون‌های کشاورزی و امنیت ملی به‌صورت مشترک مکاتبه‌ای با رئیس‌جمهور انجام داده و رونوشت آن را به دستگاه‌های متولی از جمله نهادهای امنیتی ارسال کردند. در این مکاتبه، دلایل بروز این وضعیت، ابهامات موجود و برخی راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از التهاب بازار مطرح شد.

عسکری با تأکید بر اینکه یکی از ایرادات اساسی کمیسیون، اجرای ناگهانی این تصمیم اقتصادی بوده است، تصریح کرد: هرگونه اقدام در حوزه اقتصاد ملی باید با اطلاع‌رسانی قبلی، فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و ایجاد آرامش در بخش تولید انجام شود؛ موضوعی که در این تصمیم رعایت نشد و حتی هماهنگی لازم با مجلس شورای اسلامی نیز صورت نگرفت.

وی گفت: در این نشست، گزارش‌هایی از وضعیت میدانی ارائه شد و تعدادی از دامداران به‌صورت مستقیم دیدگاه‌ها، مشکلات، نارسایی‌ها و کمبودهای موجود را مطرح کردند. بر این اساس مقرر شد ظرف سه تا چهار روز آینده، گزارش جدیدی از روند توزیع نهاده‌های کشاورزی و خرید محصولات کشاورزی، به‌ویژه در حوزه مرغ، تخم‌مرغ، گوشت سفید، گوشت قرمز و لبنیات تهیه شود تا ثبات نسبی به بازار بازگردد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: با وجود مخالفت کمیسیون با اجرای این سیاست به شیوه کنونی، اصل حذف ارز ترجیحی مورد تأیید است، اما این اقدام باید به‌صورت تدریجی و با شیب ملایم انجام شود تا تولیدکننده بتواند با اطمینان به فعالیت خود ادامه دهد و مصرف‌کننده نیز دچار نگرانی نشود.

عسکری با اشاره به ضعف در نظام آماری وزارت جهاد کشاورزی، اظهار داشت: یکی از مشکلات جدی در تصمیم‌گیری‌ها، ارائه آمارهای غیرواقعی است. بارها در کمیسیون تأکید کرده‌ایم که آمار باید از سوی منابع میدانی و مورد اعتماد ارائه شود، چراکه تصمیم‌گیری بر مبنای اطلاعات نادرست، به بروز مشکلات در بخش تولید منجر خواهد شد.

وی افزود: در این جلسه نیز به وزیر جهاد کشاورزی نسبت به دقت در آمارهای ارائه‌شده تذکر داده شد. کمیسیون به‌صورت مستمر در حال رصد میدانی شرایط است و مکاتبات لازم را برای اصلاح تصمیمات انجام می‌دهد.

به گزارش خانه ملت، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان تأکید کرد: شرایط ایجادشده در کشور قابل پذیرش نیست و دولت باید مسئولیت تبعات این تصمیم را بپذیرد و با برنامه‌ریزی دقیق‌تری اقدام کند تا از وارد شدن آسیب بیشتر به تولیدکنندگان، بهره‌برداران و مردم جلوگیری شود. همچنین مجلس شورای اسلامی با جدیت این موضوع را دنبال می‌کند و نشست‌هایی نیز با رئیس مجلس در این خصوص برگزار خواهد شد.