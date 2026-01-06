خدادادی در تشریح نشست امروز فراکسیون زنان مجلس با بهروزآذر:
حوزه زنان و خانواده قربانی غفلت بودجهای/ تلاش برای تقویت بودجه این حوزه در لایحه ۱۴۰۵
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با اشاره به بررسی ردیفهای بودجهای حوزه زنان و خانواده در نشست مشترک با معاون امور زنان ریاست جمهوری تاکید کرد که تمام سعی و تلاشمان این است که بتوانیم در بودجه سال ۱۴۰۵ تأثیر مثبتی در حوزه زنان و خانواده داشته باشیم و این بخش را تقویت کنیم چرا که حوزه زنان و خانواده حوزهای بسیار حساس است، کار زیادی میطلبد و متأسفانه معمولاً مورد کملطفی و غفلت قرار میگیرد.
به گزارش ایلنا، زهرا خدادادی رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز این فراکسیون، گفت: در این نشست با حضور جمعی از اعضای فراکسیون، زهرا بهروزآذر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور و معاون برنامهریزی معاون امور زنان بودجه حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بررسی شد.
وی افزود: تبادل نظر و هماندیشی درباره ردیفهای مرتبط با حوزه زنان، خانواده، جوانان و تحکیم خانواده و هر آنچه به این حوزهها مربوط میشود، انجام شد و پیشنهاداتی از سوی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای تقویت و منسجمسازی بودجه این حوزه ارائه شد که مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، ادامه داد: مقرر شد این پیشنهادات بهصورت مکتوب ارائه شود و در ادامه نیز نشستی با حضور غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای بررسی پیشنهادات برگزار کنیم تا مواردی که امکان پیگیری و رسیدن به نتیجه دارد، دنبال شود.
خدادادی تأکید کرد: تمام سعی و تلاش ما این است که بتوانیم در بودجه سال ۱۴۰۵ تأثیر مثبتی در حوزه زنان و خانواده داشته باشیم و این بخش را تقویت کنیم چرا که حوزه زنان و خانواده حوزهای بسیار حساس است، کار زیادی میطلبد و متأسفانه معمولاً مورد کملطفی و غفلت قرار میگیرد و از این جهت مسائل مربوط به بودجه این حوزه را بهطور ویژه پیگیری خواهیم کرد.
انسجام بودجه زنان و خانواده؛ گامی برای نظارت و پاسخگویی دستگاهها
نماینده مردم ملکان در مجلس دوازدهم، با اشاره به اهمیت منسجم شدن بودجه حوزه زنان و خانواده، تصریح کرد: منسجم شدن بودجه این حوزه میتواند به نظارت بهتر کمک و دستگاهها را نسبت به بودجهای که در این زمینه دریافت میکنند پاسخگو و در واقع زمینه نظارت و پاسخگویی دستگاهها در حوزه زنان و خانواده را فراهم کند.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، یادآور شد: حوزه زنان، خانواده و جوانان یکی از حوزههایی است که نیازمند توجه و اهتمام ویژه در تخصیص اعتبارات و بودجه است و از نیازهای ضروری جامعه امروز محسوب میشود و باید بیش از پیش به این حوزه توجه شود تا برخی کمکاریها و کاستیهای گذشته نیز جبران شود و این امر نیازمند توجه ویژه مسئولان است.
به گزارش خانه ملت، خدادادی ادامه داد: اگر توجه ویژهای به حوزه زنان، خانواده و تحکیم خانواده نداشته باشیم، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که در بزنگاههای حساس جامعه، زنان با انگیزه بالا مانند همیشه پای کار باشند و این حمایت همیشگی بانوان جامعه مستلزم توجه ویژه به حوزه زنان و خانواده از منظر فرهنگی و سایر ابعاد بهویژه در زمینه تحکیم بنیاد خانواده است.