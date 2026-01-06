کشف ۲۵ میلیاردی کره بادام زمینی قاچاق در جنوب تهران

وی عنوان کرد: نتیجه تحقیقات در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت که در نتیجه دستور دستگیری متهمان و توقیف اموال قاچاق صادر شد.

وی تصریح کرد: طی هماهنگی های انجام شده تیمی از مأموران این پلیس به محل اعزام و در عملیاتی ضربتی متهمان این پرونده را دستگیر و در بازرسی از محل هشت هزار و ۴۴۸ بسته کره بادام زمینی قاچاق را کشف و به همراه متهمان به دادسرا منتقل کردند.

بر اساس گزارش سایت پلیس، این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۲۵ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند، اضافه کرد: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید. از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ ویا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.