کشف ۲۵ میلیاردی کره بادام زمینی قاچاق در جنوب تهران

رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت، از کشف بیش از هشت هزار بسته کره بادام زمینی قاچاق خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را ۲۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

به گزارش ایلنا، سردار مهدی افشاری در تشریح این خبر گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی مأموران این پلیس مشخص شد قاچاقچیان کالا، بیش از هشت هزار بسته کره بادام زمینی قاچاق را از شهرستان های غربی کشور به تهران منتقل کرده و سعی بر توزیع آن در جنوب تهران دارند.

وی عنوان کرد: نتیجه تحقیقات در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت که در نتیجه دستور دستگیری متهمان و توقیف اموال قاچاق صادر شد.

وی تصریح کرد: طی هماهنگی های انجام شده تیمی از مأموران این پلیس به محل اعزام و در عملیاتی ضربتی متهمان این پرونده را دستگیر و در بازرسی از محل هشت هزار و ۴۴۸ بسته کره بادام زمینی قاچاق را کشف و به همراه متهمان به دادسرا منتقل کردند.

بر اساس گزارش سایت پلیس، این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۲۵ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند، اضافه کرد: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید. از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ ویا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

 

