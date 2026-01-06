با حضور در دادسرای جنایی تهران؛
اولیای دم «امیرمحمد خالقی» از قصاص قاتل فرزند خود گذشت کردند+ فیلم
اولیای دم مرحوم امیر محمد خالقی دانشجوی دانشگاه تهران با حضور در دادسرای جنایی تهران، به صورت رسمی از حق قصاص قاتل فرزند خود گذشت کردند.
به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه - مراسم گذشت از قصاص متهم ردیف اول پرونده قتل مرحوم امیرمحمد خالقی درمیان، دانشجوی دانشگاه تهران، صبح امروز سهشنبه ۱۶ دیماه با حضور محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران، جمعی از مسئولان قضایی، خانواده اولیای دم، محکومعلیه و خانواده وی برگزار شد.
در این مراسم اولیای دم، پس از طی مراحل قانونی، به صورت رسمی گذشت خود از قصاص را اعلام کردند.
محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران در این مراسم، ضمن قدردانی از صبر و بزرگواری خانواده مقتول، بر اهمیت نقش گذشت و رأفت اسلامی در کنار اجرای قانون تأکید کرد.
شهریاری با اشاره به ابعاد انسانی پرونده گفت: جنایت رخداده، جنایتی تلخ و سنگین بود. قتل یک دانشجوی نخبه دانشگاه تهران با انگیزه سرقت لپتاپ و گوشی تلفن همراه مرحوم امیرمحمد خالقی که با مقاومت طبیعی او در برابر سرقت اموالش مواجه شد، منجر به وارد آمدن ضربات چاقو و قتل وی شد. این جنایت، هم از حیث شخص مقتول و هم از نظر افکار عمومی، واجد حساسیت ویژهای بود.
شهریاری با تشریح روند رسیدگی به این پرونده اظهار کرد: پرونده قتل دانشجوی رشته مدیریت کسبوکار دانشگاه تهران، از همان ساعات ابتدایی وقوع حادثه با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت. این حادثه شامگاه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ هنگام بازگشت مرحوم امیرمحمد خالقی به خوابگاه دانشگاه رخ داد که طی آن، وی توسط دو نفر موتورسوار با انگیزه سرقت مورد حمله قرار گرفت. در همان مراحل اولیه، هدف دستگاه قضایی کشف سریع جرم، دستگیری متهمان، بازسازی صحنه و تکمیل تحقیقات و ارسال پرونده به دادگاه بود که این اقدامات با سرعت و دقت انجام شد و نهایتاً پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک تهران ارسال شد.
سرپرست دادسرای امور جنایی تهران افزود: پس از قطعیت حکم قصاص متهم ردیف اول و ارسال پرونده به اجرای احکام، تلاش اصلی دادسرا در این مرحله، ایجاد صلح و سازش، بهویژه در موضوع قصاص بود. در همین راستا، جلسات متعددی با متهم، خانواده وی، بررسی شرایط زندگی، وضعیت خانوادگی، اجتماعی و محیط رشد وی برگزار و نتایج این بررسیها به اطلاع اولیای دم رسانده شد.
سرپرست دادسرای امور جنایی تهران ادامه داد: در روز اجرای حکم، مولوی عبدالرحمان خالقی پدر اولیای دم، با بزرگواری و سعهصدر، در زمان اجرای حکم قصاص با محکوم گفتوگو کرد و با تعیین شروطی، مهلت دوماههای برای تصمیمگیری نهایی اعطا شد.
وی ادامه داد: در این پرونده شخصیت، نگاه اصلاحی و دیدگاه دینی مولوی عبدالرحمان خالقی پدر اولیای دم نقشی تعیینکننده داشت. وی با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و با نگاهی اصلاحگرایانه، بر تغییر و اصلاح محکوم تأکید کرد و شروطی از جمله اصلاح رفتار، انس با قرآن، حفظ آیاتی از کلامالله مجید و اشتغال سالم و مفید اجتماعی برای متهم مطرح کرد.
سرپرست دادسرای امور جنایی تهران با قدردانی از این رویکرد گفت: این نوع گذشت، بدون هیچگونه چشمداشت مادی و صرفاً با نیت انسانی و اصلاحی، در پروندههای قضایی کمنظیر است. البته تأکید میشود که جنبه عمومی جرم از جمله مجازاتهای مربوط به قتل و سرقت، کماکان به قوت خود باقی است و متهمان حسب احکام صادره، مجازاتهای قانونی را تحمل خواهند کرد و این گذشت، خللی در پیگیری جنبه عمومی جرم وارد نمیکند.
گفتنی است، با توجه به اینکه انس با قرآن، یادگیری و حفظ آیات الهی، یکی از شروط اعلام گذشت از قصاص از سوی خانواده اولیای دم در این پرونده بود، در ابتدای جلسه امروز، متهم ردیف اول پرونده که به جرم مباشرت در قتل مرحوم امیرمحمد خالقی، به قصاص محکوم شد، به تلاوت آیاتی از قرآن کریم که در دوران تحمل حبس و در زندان فرا گرفته بود پرداخت.
در این مراسم، مولوی عبدالرحمان خالقی پدر مرحوم امیرمحمد خالقی، به تشریح دلایل و نگاه خود نسبت به گذشت از قصاص پرداخت و گفت: فرزند دلبندم امیرمحمد در غربت، در مسیر علم و در نهایت مظلومیت، جان خود را از دست داد.
وی با اشاره به آیهای از قرآن کریم که در این مسیر راهنمای تصمیم او بوده است، افزود: آیه شریفه «وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ» به من یادآوری کرد که اگرچه حق شرعی و قانونی قصاص برای من محفوظ بود، اما وجدانم نپذیرفت که صرفاً بر اجرای این حق اصرار کنم. قرآن کریم قصاص را مایه حیات میداند و من این حیات را در تولد دوباره یک انسان دیدم تولدی که میتواند هم برای متهم و هم برای خانواده او معنا داشته باشد.
مولوی عبدالرحمان خالقی در پایان تأکید کرد: انتظار ما این است که متهم به تعهدات خود پایبند بماند، قرآن را محور زندگیاش قرار دهد و به همان قول و قراری که با خانواده ما گذاشته شده، عمل کند.
در پایان این مراسم، خانواده اولیای دم مرحوم امیرمحمد خالقی، پس از بررسی شرایط و احراز توبه و ندامت متهم ردیف اول، بهطور رسمی از حق قصاص گذشت کردند.