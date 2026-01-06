خبرگزاری کار ایران
امحای مهمات تاریخ گذشته در خرم‌آباد

روابط عمومی و رسانه قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان اعلام کرد: صدای انفجار شنیده شده از آمادگاه شهید هادی الماسیان ناشی از امحای ایمن مهمات تاریخ مصرف گذشته و قدیمی بوده است.

به گزارش ایلنا، رئیس تیم چک و خنثی و فرمانده آمادگاه مهماتی شهید الماسیان قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان اظهار کرد: صدای شنیده شده در شهرستان خرم آباد ناشی از عملیات کنترل شده ایمن و امحا مهمات تاریخ مصرف ته توسط تیم تخصصی چک و خنثی این یگان انجام گردیده است.

سرهنگ مجید حیدری گفت: این فرآیند بدلیل پوشش گیاهی منطقه در فصل‌های بهار و تابستان قابل انجام نمی‌باشد لذا در فصول سرما و در روز‌هایی با جو آب و هوایی مناسب در ساعات ۱۰ تا ۱۴ پایان سال جاری انجام می‌شود.

وی افزود: از شهروندان گرامی درخواست می‌گردد در این خصوص هیچ گونه نگرانی نداشته باشند و اطمینان داد که اقدامات انجام‌شده در چارچوب ضوابط ایمنی صورت می‌گیرد.

