اقتصاد ایران آزاد نیست، مردمی است

به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که به همت بسیج کارگری، صبح امروز (سه شنبه، ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴) با حضور هزاران نفر از کارگران و کارفرمایان سراسر کشور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) برگزار شد، ضمن گرامیداشت اعیاد ماه رجب، گفت: اینجا بزرگ‌ترین قطعه شهداست که بیش از ۳۰ هزار شهید در آن خاک سپاری شده و نمونه آن در دنیا وجود ندارد.

این قطعه در کنار مرقد مطهر امام (ره) است، امامی که جز در راه خدا گامی برنداشت و جز برای خدا کلامی نگفت. نتیجه مجاهدت و ایستادگی امام (ره) این شد که بعد از قرن‌ها مجددا عزت به مسلمانان و جهان اسلام بازگشت.

قالیباف با بیان اینکه شهید سلیمانی مجاهدی برخاسته از مکتب امام (ره) بود، یادآور شد: رهبر معظم انقلاب در سالگرد‌های حضرت امام (ره) بار‌ها فرموده‌اند که مکتب ایشان در عدالت، معنویت و عقلانیت خلاصه شده است. اگر امروز به پاس یاد و نام شهید عزیز، شهید سلیمانی در حرم امام (ره) و کنار مزار شهدا گرد هم آمده‌ایم، قطعا شهید حاج قاسم سلیمانی تربیت شده مکتب امام (ره) است.

شهدای ما نه تنها بخشی از تاریخ پرافتخار این سرزمین هستند بلکه به مثابه وجدان بیدار و آگاهی بخش جامعه هستند. شهدا زنده هستند و نزد خدا روزی می‌خورند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه برگزاری چنین مراسم‌هایی ما را از غفلت دور نگاه داشته و باعث می‌شود در پیچ و خم و سختی‌های روزگار، مسیر را پیدا کنیم، گفت: وجدان بیدار و آگاهی بخشی در جامعه شهداست که ما را از غفلت باز می‌دارد و باعث می‌شود ما در جامعه در مسیر شهدا گام برداریم که مسیر شهدا از یک منطق قوی و عمیق انسانی و الهی برخوردار است.

این منطق همه ما را در برابر زمانه مسئول کرده و اجازه نمی‌دهد نسبت به مسائل بی تفاوت باشیم مگر اینکه توفیق آن از ما گرفته شده باشد. نگاه مسئولانه هرگز اجازه نمی‌دهد انسان بیدار، آگاه و با وجدانی به صورت مسئولانه رفتار نکرده و صرفا تماشاگر باشد که اگر غیر از این باشد گرفتار غفلت خواهیم بود.

وی در ادامه تصریح کرد: شهید پیش از هر حرکتی، جهاد تصمیم گرفته است. شهید سلیمانی نیز همواره می‌گفت «باید شهید باشیم تا شهید شویم» لذا باید این تصمیم را بگیریم که یک زندگی راحت و عافیت طلبانه را رها کنیم و در مسیر سخت آگاهی بخشی حرکت کنیم. تصمیم و اراده است که ما را در مسیر قرار می‌دهد و حاج قاسم به همه ما آموخت که در میدان بودن صرفا به معنای حضور در میادین نظامی با اسلحه نیست بلکه مجاهدت به معنای تلاش در هر حوزه‌ای است که در آن حضور داریم.

قالیباف ادامه داد: روزی میدان مجاهدت در دفاع مقدس بود که رزمندگان با مظلومیت جنگیدند در حالی که از تجهیزات اولیه نظامی و دفاعی نیز برخوردار نبودند. عمق آتش مؤثر ما در جبهه بسیار محدود بود و حتی به ۱۰ کیلومتر نیز تا پایان جنگ نرسید با این حال این نگاه مسئولانه، شجاعت، اعتقاد و باور ما بود که باعث شد در جریان جنگ ۱۲ روزه، رژیم صهیونیستی را در جای خود بنشانیم تا جایی که در روز‌های آخر برای توقف آتش، التماس می‌کرد. مسیر شهدا «نداریم، نمی‌توانیم و نمی‌شود» ندارد. ما از شهدا آموختیم که در هر عرصه‌ای حضور داریم، همانجا میدان ماست و هر کجا برای ما هزینه بیشتری داشته باشد قطعا باصفاتر و لذتبخش‌تر خواهد بود.

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه در منطق شهید سلیمانی میدان محدود به جغرافیا نیست، گفت: هر کجا خطری برای نسل آینده کشور و استقلال کشور به وجود بیاید باید ایستادگی کنیم. امروز هیچ کس از مسئولیت معاف نیست؛ مسئولیت به معنای صندلی نیست که اگر کسی روی صندلی نباشد، مسئولیت ندارد بلکه در هر سمتی قرار داریم، بار و وظیفه سنگین و سختی داریم. مسئولیت صرفا برای افرادی که مقام و پست دارند نیست بلکه هر انسانی در هر بخشی، در برابر خویش، خانواده، جامعه و در برابر همه برادران دینی و در برابر انسانیت، دین خدا و بشریت مسئول است.

وی در ادامه با بیان اینکه تفاوت در نقش‌ها وجود دارد، اما در اصل تکلیف کسی بدون مسئولیت نیست و نباید از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرد، گفت: خواه در خط مقدم یک کارخانه، یک کار تولیدی، یک مزرعه، یک مرکز اقتصادی باشیم؛ خواه کارگر، کارفرما، سرمایه گذار یا کارمند باشیم، مسئولیت داریم. اگر وجدان آگاهی بخش و بیدار داشته باشیم، همگی باید در مسیر تکلیف خود به صورت جدی بایستیم و حرکت کنیم.

قالیباف با بیان اینکه دیدیم ترامپ قمارباز در روز‌های اخیر چه کرد، گفت: او خجالت نمی‌کشد و به صراحت می‌گوید به ونزوئلا آمده‌ایم تا نفت و معادن این کشور را ببریم. یکی از اعضای کنگره گفت ترامپ این کار را کرد که نفت این کشور را برای باند شرکای اقتصادی خود بردارد. اینها امروز با قداره بندی چنین رفتار‌هایی دارند و رژیم صهیونیستی در این بین جنایات بسیاری می‌کند. اینها ایران قوی، یکپارچه و مستقل را نمی‌خواهند و وقتی دیدند با فشار نظامی موفق نشدند، فشار اقتصادی می‌آورند و به معیشت مردم آسیب می‌زنند؛ این همان نقطه‌ای است که کارگران، کارفرمایان و تمام مردم ما به تعبیر شهید سلیمانی اگر در صحنه باشند و بایستند، ما هرگز روی شکست را نخواهیم دید. امروز کارگران و آنهایی که در میدان چرخ اقتصادی کشور هستند، مجاهدان این جبهه‌اند و وظیفه سنگینی دارند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با اشاره به اینکه امروز کار اقتصادی ما صرفا یک شغل نیست بلکه بی شک یک اقدام راهبردی برای امنیت ملی و عزت کشور در مسیر شهداست، عنوان کرد: اگر مردم ما در این مسیر حرکت کنند، هیچ قدرت نظامی، اقتصادی، امنیتی و نه هیچ جنگ داخلی بر ما غلبه پیدا نمی‌کند و نصرت الهی شامل حال ما خواهد شد.

وی افزود: بر اساس باور شهید سلیمانی، پیروزی محصول عقلانیت انقلابی و ترکیبی از ایمان عمیق با محاسبه دقیق است. نمی‌توان با ساده انگاری و احساسات زودگذر و بدون نقشه راه دقیق و بدون مدیریت صحیح و فهم دقیق از زمان و مکان به پیروزی رسید. همانگونه که ایمان عمیق می‌خواهیم قطعا محاسبه دقیق و نقشه راه هم می‌خواهیم و اینهاست که تولید قدرت و ثروت می‌کند و باید در این مسیر پیش رفت. ما برای حل مشکلات اقتصادی نیازمند همین عقلانیت هستیم؛ عقلانیتی که کار را مقدس و تولید را جهاد در میدان بداند. در این مسیر، خدمت به مردم یک وظیفه و افتخار است.

قالیباف خطاب به مردم گفت: ارز ترجیحی در بخش معیشت مردم و در بخش سلامت مردم هرگز قطع و جمع آوری نشده است و حتی مقدار آن اضافه‌تر هم می‌شود و صرفا روش هزینه کرد آن تغییر کرده است. در حوزه کالا‌های اساسی بنا داریم این ارز را به خود مردم بدهیم؛ چه بخشی از مردم که به عنوان عموم، مصرف کننده هستند و چه به انتهای زنجیره تولید. عدد کالابرگ نیز ثابت نخواهد بود چرا که نرخ کالا با تغییراتی مواجه خواهد شد لذا ما بنا به نیاز مشخص در زمان‌های مختلف به قیمت کالا نگاه کرده و قیمت کالا را نسبت به وزنی که باید به خانواده‌ها داده شود، در طول سال برای مردم ثابت نگاه خواهیم داشت یعنی مابه التفاوت آن را دولت جبران خواهد کرد.

رئیس دستگاه تقنینی کشور ادامه داد: حتی ممکن است به بخشی از مصرف کنندگان بیشتر کمک شود که لحاظ خواهد شد. به هر میزانی که حقوق کارمند در طول سال افزایش یافت، قیمت اقلام اساسی به همان میزان حفظ می‌شود. هدف ما حفظ قدرت خرید مردم در حوزه کالا‌های اساسی است که شفاف میگویم چرا که این روز‌ها به این موضوع بسیار پرداخته می‌شود. در حوزه سلامت نیز ارز آن پرداخت خواهد شد و تغییری در آن به وجود نیامده که البته باید روش هزینه آن اصلاح شود. همان مفسده که در حوزه زنجیره نهاده‌ها وجود داشت، در حوزه تجهیزات پزشکی نیز وجود دارد که مجموعه سه قوه در حوزه سیاستگذاری‌ها بازنگری خواهند کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه حقوق کارگران در ماه‌های پیش رو تعیین تکلیف می‌شود و مسئول تعیین حقوق کارمندان نیز مجلس است، گفت: ما بر اساس پیشنهاد دولت توافق کردیم که حقوق بر اساس تورم موجود، افزایش بیشتری داشته باشد که در کمیسیون تلفیق درباره آن بحث و تصویب شد.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه ما در مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم در کنار رئیس جمهور این اراده را داریم که برای محدود کردن دامنه تغییرات نرخ دلار تلاش کنیم، اظهار داشت: ما سر این موضوع می‌ایستیم تا دامنه تغییرات نرخ دلار به ۲ تا ۴ درصد در فاصله زمانی مشخص محدود شود که این دامنه مشخص تغییر قیمت ارز، باعث ثبات اقتصادی در کشور می‌شود. ما با اراده محکم از معیشت مردم از طریق کالابرگ حمایت خواهیم کرد و در این مسیر اصناف، سرمایه گذاران و مردم به ما کمک می‌کنند. ما می‌ایستیم تا با کسانی که با دشمنی به دنبال افزایش نرخ ارز هستند از طریق دستگاه‌های ذیربط به ویژه قوه قضائیه برخورد شود تا با اقتصاد کشور بازی نکنند.

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه ارز ترجیحی مربوط به چند قلم کالای اساسی بود و سایر کالا‌ها ارز آزاد داشت با این حال شاهد گران فروشی هستیم، عنوان کرد: اقتصاد آزاد در کشور‌های نئولیبرالیستی که در جنگ و سختی هستند، وجود دارد تمام دولت‌ها در اقتصاد دخالت می‌کنند، اما قطعا ما معتقد هستیم باید اقتصاد ما مردمی باشد. یکی از اشکالات ما این است که حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور، دولتی است و باید بر اساس برنامه هفتم آن را اصلاح کنیم. بازار باید کنترل شود و اقتدار در آن وجود داشته باشد و از طرف دیگر امنیت معیشتی مردم در حوزه سلامت، کالا‌های اساسی و مسکن باید برقرار باشد که ما برای آن در میدان هستیم و با کمک تجار و مردم شریف که مدیون آنها هستیم کار را پیش می‌بریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: ما دیدیم که مردم در عرصه‌های مختلف چگونه به میدان آمدند. امروز شما کارگران، کارفرمایان، بازاریان و سرمایه گذاران، رزمندگان این جبهه هستید و امروز نیز ما به فضل الهی در این مسیر گام برمی داریم.

رئیس مجلس در این مراسم همچنین با اهدای لوح یادبودی از خانواده‌های ۷ نفر از کارگران شهید کشور قدردانی به عمل آورد.

