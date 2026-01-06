خبرگزاری کار ایران
English العربیه
معصومی خسروآبادی در تذکر شفاهی:

افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها کمر مردم را خم کرده است

افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها کمر مردم را خم کرده است
کد خبر : 1738306
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس گفت: قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافته و شاهد افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها هستیم که کمر مردم را خم کرده است.

به گزارش ایلنا، سیدکریم معصومی خسروآبادی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه ۱۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۵ با واقعیت معیشت مردم همخوانی ندارد؛ افزایش حقوق کارکنان دولت پایین‌تر از نرخ تورم پیش بینی شده و این به معنای کوچکتر شدن سفره کارمندان، کارگران و بازنشستگان است.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس اظهار کرد: امروز مردم از ما انتظار دارند تا در تصمیم گیری‌ها شجاعت داشته باشیم و نه تایید اعداد و جداولی که بر پایه پیش برآورد درآمدها و کم برآورد هزینه‌ها نوشته شده است.

وی ادامه داد: نگرانی مردم در رابطه با فشار شدید اقتصادی ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی به ویژه در زمینه تامین مواد غذایی اساسی است؛ قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافته و شاهد افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها هستیم که کمر مردم را خم کرده است. باید بر کنترل قیمت‌ها، نظارت دقیق بر بازار و اصلاح سیاست‌های حمایتی تمرکز ویژه صورت بگیرد.

معصومی خسروآبادی تصریح کرد: خداوند همه انسان‌ها را کرامت داده است لذا هرگونه طرح حمایتی باید با در نظر گرفتن کرامت انسانی و با هدف توانمندسازی افراد طراحی و اجرا شود. در توزیع کالابرگ باید نیازها و ترجیحات مردم به درستی درک شود؛ محدودیت در انتخاب کالاها و خرید اقلام خاص و بنجل بدون حق انتخاب در برندها کرامت افراد را خدشه‌دار می‌کند.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس خاطرنشان کرد: ارائه کمک‌های معیشتی و حمایتی باید هدفمند و عادلانه باشد؛ تورم، گرانی و بیکاری جوانان زندگی را بر مردم سخت و طاقت فرسا کرده است؛ با افزایش قیمت‌ها، سال‌هاست که گوشت قرمز از سفره مردم حذف شده و با این اوصاف به زودی شاهد جمع آوری مرغ از سفره مردم خواهیم بود.

