زارعی در تذکر شفاهی:
سهم ۳ درصدی نفت و گاز مناطق محروم پرداخت نشده است
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس با بیان اینکه طبق ماده ۱۴، ۱۵ و ۱۶ قانون برنامه هفتم، سه درصد از نفت و گاز باید به مناطق نفتخیز و کمتر برخوردار اختصاص یابد، گفت: متأسفانه این سهم پرداخت نشده است لذا ضروری است تا در بودجه ۱۴۰۵ به این موضوع توجه شود.
به گزارش ایلنا، غلامحسین زارعی در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۱۶ دی ماه) در تذکر شفاهی خود گفت: بخشی از اقشار آسیب پذیر از جمله مددجویان کمیته امداد و مستمریبگیران بهزیستی در شهرها و روستاهای مختلف، به دلیل عدم توان مالی قادر به اخذ اشتراک گاز نبودهاند و سالهاست از دریافت یک سیلندر گاز دولتی محروم هستند.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس ادامه داد: این افراد در فصل سرما حتی قادر به تهیه نفت سفید برای گرمایش منازل خود نیستند و با مشکلات عدیدهای روبهرو هستند. نامهای به معاون وزیر و مدیرعامل شرکت گاز کشور ارسال کردهام، اما تاکنون هیچ عزم و توانی در ایشان در جهت حل این مشکل مشاهده نکردهام.
وی خطاب به هیأت رئیسه و نمایندگان مجلس با تاکید بر لزوم توجه بیشتر به این موضوع، افزود: مجلس باید به این موضوع ورود کرده و اقدامی عاجل در جهت رفع مشکلات این اقشار آسیبپذیر انجام دهد. کسانی که توان مالی برای اشتراک گاز ندارند، چه جرمی مرتکب شدهاند که نمیتوانند حتی یک کپسول گاز در استانهای جنوبی و محروم دریافت کنند؟
زارعی در ادامه به عدم اجرای صحیح برخی قوانین اشاره کرد و گفت: طبق ماده ۱۴، ۱۵ و ۱۶ قانون برنامه هفتم، سه درصد از نفت و گاز باید به مناطق نفتخیز و کمتر برخوردار اختصاص یابد. قانون گفته است تهاتر و معاوضه نیز نوعی صادرات است اما سالهاست حق این مناطق ضایع شده است.
وی در پایان تاکید کرد: باید در لایحه بودجه ۱۴۰۵ برای مناطق محروم و نفتخیز توجه بیشتری صورت گیرد تا حقوق این مناطق بیش از این ضایع نشود.