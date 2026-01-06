مردم خواهان عدالت و مبارزه با فساد و گران فروشی هستند

به گزارش ایلنا، عباس قدرتی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: مهم ترین رکن سیاست ها باید تثبیت قیمت ها و عدالت اقتصادی باشد، رهبری سیاست ها را تبیین کرده اند و ما هم در این زمینه قانون تصویب کرده ایم پس دیگر جای تعلل نیست و باید عملیاتی شود.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی، ادامه داد: مردم عدالت و مبارزه با فساد و گران فروشی می خواهند که خواسته رهبری و مجلس نیز بوده بنابراین باید به سرعت اجرا شود.

وی ادامه داد: مگر شما وزیر اقتصاد کشور نیستید؟ مگر قرار است جای شما پشت میز و صندلی دفترتان باشد؟ مگر کلاس درس است که هنوز در عالم تئوری و کاغذ سیر می کنید؟ به بازار بیایید و ببینید آیا احساس گرانی می کنید و اگر توانایی عملیاتی کردن سیاست های ابلاغی را ندارید استعفا دهید.

قدرتی تاکید کرد: تا زمانی که قیمت ها تثبیت و سفره مردم به عدالت نزدیک نشود مطالبه گری ما به عنوان وکیل آن ها محکم ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/