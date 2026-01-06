هیچ کس پاسخگوی سفره های خالی مردم نیست

به گزارش ایلنا، محمدحسین محمدی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۶ دی ماه) در تذکر شفاهی خود ضمن تشکر از تلاش‌های استاندار بومی لرستان، ریاست جمهور و وزیر کشور، خواستار حمایت ویژه از برنامه‌های توسعه استانداری شد.

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس با اشاره به موضوع معیشت و اشتغال افزود: امروز معیشت مسئله اول کشور است؛ ما نمایندگان امروز خجالت می کشیم در بین مردم حاضر شویم.

وی با یادآوری سخنان رئیس جمهور در ۲۰ ماه گذشته در برنامه های تلویزیونی مبنی بر اینکه اگر نتوانیم مشکلات معیشتی مردم را رسیدگی کنیم کنار می رویم، ادامه داد: امروز پاسخ مردم را چه میدهید، امروز با سفره خالی مردم چه میکنید، برنج، نان، گوشت، مرغ و پروتئین گیاهی از سفره های مردم حذف شده و سفره های مردم پاره پاره است و ما نیز پاسخی برای مردم نداریم.

محمدی خاطر نشان کرد: زمانی که مردم در برهه های حساس در صحنه حاضر می شوند مورد تشویق قرار می گیرند اما امروز که باید برای آنها فکری شود متأسفانه هیچ کس پاسخگو نیست.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم بیان کرد: تصمیمات حساس اقتصادی کشور و موثر بر وضعیت معیشت مردم توسط سران قوا و سه نفر اتخاذ می شود؛ در شرایط ۲۹۰ نفر نماینده چه کاره هستند؟.

وی با اشاره به اینکه ۷ نفر از وزرا در لیست استیضاح قرار دارند، گفت: استیضاح ها تا چه زمان در صف انتظار باید باقی بمانند؛ چه زمانی در دستور کار قرار می گیرد، هیأت رئیسه چه جوابی دارد چرا که چندین مورد از این تقاضاها در راستای معیشت مردم است.

محمدی افزود: انتظار مردم از نمایندگان بسیار زیاد است چرا که زمانی که در بین مردم حاضر می شویم آنها تقاضای اشتغال، وام، کمک مالی دارند اما پاسخ ما منفی است، باید مسئولین نسبت به مردم پاسخگو باشند.

