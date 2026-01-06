خبرگزاری کار ایران
دادستان آبدانان:

دستگاه قضا با هنجارشکنان مماشات ندارد

دادستان آبدانان از برخورد جدی دستگاه قضا با هنجارشکنان خبر داد.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام امرالله میسایی با اشاره به جدا بودن صف معترضان و مردم از اعتشاشگران گفت: در شب‌های گذشته عده‌ای فریب خورده باعث ایجاد نا امنی و بی نظمی در سطح شهر آبدانان شدند که به کمک دستگاه‌های امنیتی و انتظامی شناسایی و دستگیر شدند و مقادیری سلاح و مهمات نیز از آن‌ها ضبط شد.

وی به فریب خوردگان هشدار داد: خط قرمز دستگاه قضایی امنیت مردم و جامعه است و با هر کسی که باعث اخلال در نظم و امنیت مردم شود؛ بر اساس قانون برخورد خواهد شد.

 

