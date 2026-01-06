دستگاه قضا با هنجارشکنان مماشات ندارد

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام امرالله میسایی با اشاره به جدا بودن صف معترضان و مردم از اعتشاشگران گفت: در شب‌های گذشته عده‌ای فریب خورده باعث ایجاد نا امنی و بی نظمی در سطح شهر آبدانان شدند که به کمک دستگاه‌های امنیتی و انتظامی شناسایی و دستگیر شدند و مقادیری سلاح و مهمات نیز از آن‌ها ضبط شد.

وی به فریب خوردگان هشدار داد: خط قرمز دستگاه قضایی امنیت مردم و جامعه است و با هر کسی که باعث اخلال در نظم و امنیت مردم شود؛ بر اساس قانون برخورد خواهد شد.

انتهای پیام/