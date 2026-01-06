به گزارش ایلنا، سارا فلاحی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: تاریخ ایلام، تاریخ مقاومت بوده است و خط اول مقاومت در برابر دشمن خارجی، ایلام بوده است، در این میان، مردم ملکشاهی، مردمان مقاوم و ولایت‌مدار و مهم‌ترین خاکریز حفاظت از انقلاب، ایران و ولایت بوده‌اند.

نماینده مردم ایلام، ایوان، مهران، شیروان و چرداول در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: تاریخ مقاومت ایران بدون ملکشاهی هیچ مفهومی ندارد و جوانان پرشور این شهرستان، علیرغم آن‌که زخم‌های معیشتی بر پیکرشان بود و علیرغم آن‌که سال‌ها است از برخی تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها رنج می‌برند، اما همیشه پای استقلال وطن ایستاده‌اند.

این نماینده مجلس ادامه داد: در تجمعی آرام، در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و گران‌سازیِ زندگی مردم که ناشی از اهمال و ترک فعل برخی از مسئولین بوده، تجمعی آرام داشتند، اما متأسفانه خط نفوذ و تفرقه‌ دشمن آن را به انحراف و آشوب کشاند.

فلاحی تاکید کرد: بنده به عنوان نماینده مردم، به نمایندگی از سایر نمایندگان، به مردم کشورم و مردم شهرستان ملکشاهی اعلام می‌کنم که ما در راستای انجام وظایف قانونی خود، حتماً از مجراهای قانونی، این حوادث را پیگیری می‌کنیم و در راستای احقاق حق مردم تلاش خواهیم کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد: اجازه نمی‌دهیم که جوانان ما به مسلخ بی‌تدبیریِ برخی از مسئولین بی‌کفایت بروند؛ مسئولینی که با گران‌سازی زندگی مردم، به نظر بنده هیچ فرقی با دشمن خارجی ندارند که سینه‌ جوانان ما را به گلوله می‌بندد.

فلاحی ادامه داد: امروز مسئولی که زندگی مردم را گران می‌کند و باعث می‌شود پول ملی ارزش خود را از دست بدهد، هیچ تفاوتی با دشمن خارجی ندارد؛ دشمنی که تمام توان خود را به میدان آورده است تا تمامیت ارضی ما را به خطر بیندازد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: بنابراین مجلس باید متحرک باشد، نه منفعل؛ مجلس باید قیام اساسی بکند، توسط ابزارهای قانونی که در اختیار دارد، نباید اجازه بدهیم یک‌سری افراد که به آرمان‌های مردم و آرمان‌های انقلاب خیانت می‌کنند، در برخی مسئولیت‌ها قرار بگیرند و باعث شوند که جوانان ما به کف خیابان بیایند.

فلاحی اظهار داشت: قاتل سربازان وطن که سینه‌ آن‌ها سپر دشمن است، همین مسئولینی هستند که کفایت لازم را در مسئولیت ندارند، بنابراین مجلس باید به میدان بیاید و کسانی را که سرِ خط نیستند را سرِ خط بیاورد.

