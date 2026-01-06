اختلالگران اقتصادی محاکمه شوند

به گزارش ایلنا، احد بیوته نماینده مردم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود در صحن علنی امروز (سه‌شنبه ۱۶ دی ماه) گفت: امروز دنیا بداند ایران وحدت اقوام مایه غرور و افتخار ماست و ما مواظب آن هستیم و خواهیم بود.

وی خطاب به رئیس قوه قضاییه بیان کرد: از شما انتظار داریم همچنان که اختلال‌گران سکه و غیره را محاکمه و مجازات نمودید، اختلالگران اقتصادی و کسانی که باعث وضعیت اقتصادی فعلی هستند را نیز محاکمه و مجازات کنید تا با یک استعفا جان خودشان را از معرکه نجات ندهند.

بیوته با انتقاد از افزایش ۲۰ درصد حقوق در مقابل تورم چندین برابری، گفت: بازنشستگان و کارمندان و مردم و به خصوص بازنشستگان آموزش و پرورش، تورم کمرشکن را چگونه تحمل کنند؟ امروز دغدغه ایجاد اشتغال مسئله سخت برای دولت شده است. مدیرانی که سیر نمی‌شوند، خسته نمی‌شوند و سالیان سال است پشت میز مدیریت نشست‌اند را کنار بگذارید تا برای جوانان مملکت فرصت مدیریت به وجود آید که باعث شکاف بین نسل حاضر همین مدیران هستند.

وی افزود: جنگ را با ۱۳ ساله‌ها بردیم و پیروز شدیم و اقتصاد را امروز نباید با دستان مدیران دارای ادعای تجربه از دست بدهیم. آقای پزشکیان، مافیا اجازه جانشین‌پروری و مدیرپروری در اداره‌ها را به هیچ‌کس نمی‌دهد. آینده سیستم دولتی این کشور با کدام نیروی تربیت شده باید مدیریت شود؟ جوانان را از دست مافیای ادارات نجات بدهید.

بیوته همچنین از وزیر راه و شهرسازی قدردانی کرد و گفت: جا دارد از زحمات کسانی که در ۲۰ سال گذشته برای راه آهن اردبیل تلاش کرده‌اند تشکر و قدردانی نمایم؛ نمایندگان ادوار، استانداران، وزرا و از پیگیری‌های مستمر نماینده محترم ولی فقیه در استان، حضرت آیت‌الله دکتر سید حسن عاملی، قدردانی ویژه و تشکر می‌نمایم.

وی افزود: از شما انتظار داریم در زمان افتتاح ادامه پروژه راه‌آهن، شاهد کلنگ‌زنی پروژه راه‌آهن اردبیل به مغان نیز باشیم تا این گوشه از کشور با وصل شدن به حوزه قفقاز بتواند از بن‌بست کامل بیرون بیاید.

بیوته ضمن انتقاد از وضعیت پیمانکاران و ادارات استان خطاب به وزیر راه و شهرسازی، اظهار داشت: قبل از اینکه کار به تحقیق و تفحص بکشد، شخصاً برای شکستن مافیایی که در طول ۱۰ سال گذشته در اداره‌های زیرمجموعه در اردبیل شکل گرفته وارد عمل شوید؛ شکایت‌های پیمانکاران داخل استان، اعتراض مالکان اراضی، شکایات ثبت‌نام‌کنندگان به مسکن ملی که به خاطر کم‌کاری بعضی پیمانکاران دیگر فرشی هم برای فروش ندارند تا بدهی خود را پرداخت کنند.

نماینده مردم اردبیل درباره مافیای واردات کشور خطاب به آقای اتابک وزیر صمت گفت: تا به امروز مافیای واردات کشور کمر تولیدکنندگان را به خاطر بی‌مدیریتی در آن مجموعه شکسته‌اند. به طور مثال، کارخانه آرتاویل بایر که روزی ۱۰ هزار حلقه لاستیک تولید می‌کرد، امروز با ۱۵۰۰ حلقه تولید در روز درگیر تولید به خاطر تامین مواد اولیه است. یا خبر ندارید یا برنامه‌ای ندارید، اما امیدوارم همچنان که دولت در تلاش است مافیای ارز را بردارد، این ملت را از دست مافیای سهمیه‌داران پشت پرده نجات پیدا کنند. اگر اصلاح سهمداران و سهامداران امتیازها صورت نگیرد، روز از نو و روزی از نو خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس همچنین به نقش مشاوران اتاق بازرگانی و استفاده نکردن از متخصصان حوزه آب اشاره کرد و گفت: در مسئله مدیریت بحران آب از متخصصان انجمن آبخیزداری کشور هیچ استفاده‌ای نشد و انتظار داشتیم دانشگاه تهران از مجموعه علمی و کاربردی انجمن آبخیزداری کمک بگیرد، نه تنها کمک نگرفته، بلکه در بدنه دولت نیز چنین اراده‌ای مشاهده نمی‌شود.

بیوته درباره کشاورزی و واگذاری اراضی پایاب سد خداآفرین تاکید کرد: مردم استان اردبیل باید بدانند اراضی که پدرانشان با هزاران شهید حفظ کردند چگونه واگذار شده است؛ به چه کسانی، به چه شرکت‌ها، به چه تیم‌هایی. آیا مردم استان اردبیل فقط باید تماشاگر تقسیمات بی‌اختیار برای اراضی خودشان باشند؟

وی در پایان خطاب به آقای مسرور مسئول مناطق آزاد کشور گفت: ضمن خسته نباشید و خدا قوت، در خصوص واگذاری اراضی استان اردبیل در منطقه آزاد ارس، چه کارهایی انجام شده تا به امروز؟ لطفاً گزارشی به مجمع نمایندگان استان ارائه گردد و در خصوص استفاده از خودروهای منطقه آزاد در کل استان اردبیل اقدام لازم را عنایت فرمایید تا اهالی تمامی استان بتوانند از این خدمات بهره‌مند شوند.

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: از شورای عالی انقلاب فرهنگی انتظار داریم در راستای کمک به دانش‌آموزان پشت کنکور، کمک حال فرزندان ما باشند.

وی در پایان یک شعر از طرف هیت های مذهبی اردبیل در صحن علنی مجلس را قرائت کرد.

