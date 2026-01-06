صف معترضان از اغتشاشگران جدا است

به گزارش ایلنا، زهرا سعیدی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: بهتر است سکوت کنیم اما حق مردم را باید گفت، ایران بدخواهان تاریخی زیاد دارد بنابراین به دشمنان بیرونی می گوییم که در دعوای خانوادگی دخالت نکنید و به دنبال رفع مشکلات خود باشید و به مردم عزیز که حق اعتراض دارند می گوییم خط آن ها از اغتشاشگران جدا است.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی خطاب به مسئولان تصریح کرد: ما هم نسبت به امضاهای طلایی و بی توجهی ها به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی که مجلس تصویب کرد اما متاسفانه برخی اجازه اجرای آن را ندادند معترض هستیم.

وی افزود: معلوم نیست ۲۰ درصد از جیب کارگران به چه کسی پرداخت می شود؟ چرا باید التماس کنیم که سوال و استیضاح از مسئولان در صحن مطرح شود؟ ما هم می فهمیم تحریم ها را می شد بهتر اداره کرد و مردم هم این را می دانند اما به رغم مشارکت ۷۷ درصدی آن ها در انتخابات اما هنوز احساس می کنند که پناهگاهی ندارند.

سعیدی اظهار کرد: چه زمانی وزرای جهاد کشاورزی، صمت و اقتصاد با مردم در رابطه با دلیل مشکلات اقتصادی گفت وگو خواهند کرد؟ چرا به رغم تخصیص ارز یارانه ای، کالاها با قیمت ارز آزاد عرضه می شوند؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: چه کسی امضاهای طلایی را می دهد، به رئیس قوه قضائیه گفتم اگر برای برخورد با امضاهای طلایی قانون ندارید اعلام کنید که قانون گذاری کنیم اگر قانون دارید آن ها را مواخذه کنید.

سعیدی بیان کرد: مشکل مردم کمبود کالاهای اساسی است، اگر مسئولان بلد نیستند این مشکل را حل کنند بار مسئولیت را زمین گذاشته و بروند.

وی یادآور شد: ما در مجلس دهم قانون منع به کارگیری بازنشستگان را تصویب کردیم، اما در شرایط کنونی شاهد هستیم که ۲ فرد متخصص بازنشسته در هیات مدیره فولاد مبارکه به کار گرفته می شوند و این موضوعات مردم را عصبانی می کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تاکید کرد: مسئولان با عملکردشان به شعور مردم توهین نکنند، اجازه دهید با معترضان که مسیرشان از اغتشاشگران جدا است، گفت وگو کنیم.

انتهای پیام/