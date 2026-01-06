محبی نجمآبادی در نطق میان دستور:
تغییرات افسارگسیخته نرخ ارز قابل اغماض نیست
نماینده مردم سبزوار با درخواست از رئیس مجلس برای در دستور کار قرار گرفتن طرح یا لایحه تجمعات قانونی، تأکید کرد که ساماندهی منطقی اعتراضات در چارچوب قانون اساسی، موجب تقویت جمهوریت و ارتباط مردم با حاکمیت خواهد شد و گفت: نقش مدیران مستأصل، درمانده و کمتوان، سیاستهای بیثبات مالی و پولی و متعاقب آن نقش محتکران و سوءاستفادهکنندگان از شرایط بازار، کمتر از اغتشاشگران نیست.
به گزارش ایلنا، بهروز محبی نجمآبادی، نماینده مردم سبزوار، در صحن علنی امروز (سه شنبه، ۱۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میاندستور خود با اشاره به ضرورت مدیریت بازار ارز، گفت: بر اساس سیاستهای کلی و قوانین بالادستی، دولت موظف است ثبات حداقل سالانه ارزی را در دستور کار قرار دهد، نرخ ارز بهطور طبیعی میتواند تغییر کند اما این تغییرات باید به شکلی مدیریت شود که از بروز بیثباتی اقتصادی جلوگیری شود. بسیاری از کشورها برای نوسانات نرخ ارز بازه مجاز تعریف میکنند و در صورت خروج نرخ ارز از این بازه، مداخله را آغاز میکنند.
وی ادامه داد: عدم مدیریت صحیح ارز صادراتی و وارداتی و التزام به تعهدات ارزی و تأخیر در بازگشت ارز، آثار مستقیم و مخربی بر زندگی و معیشت مردم گذاشته و سفره اقشار محروم، متوسط، کارگران و کارمندان را تحتالشعاع قرار داده است، تیم اقتصادی دولت باید با سرعت، بدون هیچ معطلی و با روشی معقول و منطقی، جبران مافات کند و بهترین راهکار ممکن برای مهار این تغییرات تورمی را در دستور کار قرار دهد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس با تأکید بر نقش دولت در حمایت از اصناف و تولید، تصریح کرد: توجه به اصناف، بازاریان، حمایت از کسبوکارها و تولید از وظایف ذاتی حاکمیت و دولت است و تغییر نرخ ارز و بیثباتی بازار، مسئلهای نیست که بتوان بهسادگی از کنار آن گذشت و آن را نادیده گرفت از اینرو حق اعتراض و پاسخگویی صحیح به اقشار و اصناف بر کسی پوشیده نیست.
محبی نجمآبادی افزود: نقش مدیران مستأصل، درمانده و کمتوان، سیاستهای بیثبات مالی و پولی و متعاقب آن نقش محتکران و سوءاستفادهکنندگان از شرایط بازار، کمتر از اغتشاشگران نیست، کشور ما سرزمین ظرفیتها و توانمندیهاست و کمبودها، ضعفها و ناتوانیها در این کهنسرزمین هرگز پذیرفتهشده نیست و آنچه این دیار پرتوان و پراستعداد به آن نیاز دارد، مدیریتی انقلابی، علمی، جهادی، شبانهروزی، مبتنی بر پاکدستی، عدالت و دلسوزی است؛ مدیریتی که در برخی دولتهای گذشته به منصه ظهور رسید و طعم شیرین آن هنوز در کام مردم باقی مانده است.
وی با خطاب قرار دادن بازاریان یادآور شد: بازاریان شریف و عزیز که همواره در اوج بصیرت و فهم مسائل پیرامونی پیشقراول بودهاند، مراقبت کنند تا فرصتطلبان و دشمن غدار صهیونیست، امپریالیسم جهانی و پیادهنظام آنان از این فضای تحمیلی سوءاستفاده نکنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین از رئیس مجلس درخواست کرد که لایحه یا طرح تجمعات قانونی و اعتراضات قانونی بر اساس قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار گیرد؛ امری که با شیوهای منطقی و در چارچوب قانونی مشخص، به جمهوریت و ارتباطات وثیق مردم و حاکمیت، عمر و استحکام خواهد بخشید.
محبی نجمآبادی در بخش دیگری از نطق خود، از کمیسیون تلفیق و دولت به دلیل پذیرش رشد ۴۳ درصدی حقوقهای پایین و اعمال معافیتهای مالیاتی تشکر کرد و گفت: امیدواریم دولت با مراقبتی که نسبت به معیشت مردم دارد، در تأمین کالاهای اساسی، نظارت دقیق بر قیمتها و حمایت از اقشار مختلف، زمینه آرامش را برای همه اقشار جامعه فراهم کند.
وی با انتقاد از وضعیت قیمتها در بخش کشاورزی بیان کرد: قیمتهای متغیر و ابهام، بهویژه در حوزه دام و طیور، علیرغم فراوانی این محصولات در بازار و حتی انباشت آنها در انبارها، نشاندهنده ضعف مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی و نتیجه سیاستهای بیثبات اقتصادی است. مجلس باید اصابت ارز ترجیحی گذشته به هدف را مورد راستیآزمایی قرار دهد و در موضوع بازنگشتن ارزها، مستقیماً ورود کند.
نماینده مردم سبزوار همچنین بر لزوم حمایت عملی از نیروهای نظامی و انتظامی تأکید کرد و افزود: حمایت از این نیروها باید بهطور جدی در دستور کار قرار گیرد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نیرویی مردمی و کمنظیر است که در میادین پرخطر، جان خود را به مخاطره میاندازد تا جان مردم و حتی کسانی که در مقابل آنها قرار میگیرند، حفظ شود و باید قدر این نیروی ارزشمند را دانست و با تجهیز و توانمندسازی، از آن حراست کرد.
وی با اشاره به جنگ ترکیبی دشمنان، گفت: بررسی دادههای اخیر نشان میدهد هزاران کانال تلگرامی با تولید صدها هزار پست با مضامین ضد امنیتی تلاش کردند فضای تنشزا ایجاد کنند، اما این اقدامات با سد محکم بصیرت و فهم عمیق مردم عزیز و شریف ایران مواجه شد. دولت دقیقاً در زمانی که برخی تصور میکردند میتوان با گفتوگو یک سکوی خارجی را مدیریت کرد، مانند ارباب آمریکایی خود، مذاکره در ظاهر و حمله در عمل را در دستور کار قرار داد.
محبی نجمآبادی تأکید کرد: اکنون وقت آن است که در این جنگ ترکیبی، که دشمن غدار با جوانفریبی، مغزهای جوان و نوجوان ما را هدف قرار داده، اقدامات چندبعدی، حسابشده و مقابلهای با اقدامات ضد امنیتی در داخل و خارج از کشور در دستور کار قرار گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تحولات بینالمللی، یادآور شد: ربودن رئیسجمهور قانونی یک کشور و اهانت به مردم یک کشور مستقل، در مقابل چشمان حیرتزده همه آزادگان و مدعیان حقوق بشر، نشان داد اگر کشوری قدرتمند نشود، چگونه مورد تجاوز قرار میگیرد. ونزوئلا نه نیروی نیابتی دارد، نه برنامه هستهای، نه موشک بالستیک؛ این کشور آزاد فقط نفت و منابع معدنی دارد. این اقدام جنایتکارانه را بهشدت محکوم میکنیم و خواستار آزادی بیقید و شرط رئیسجمهور قانونی این کشور هستیم.
این نماینده مردم در مجلس از ملت بزرگ و شریف ایران اسلامی بهواسطه فهم عمیق مناسبات جهانی، شناخت امپریالیسم بدسگال به رهبری آمریکای جنایتکار و عدم همراهی با مزدوران و فریبخوردگان جبهه جاهلیت مدرن، قدردانی کرد.